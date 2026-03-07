В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «КиБэнк-центре» 9 марта. Начало встречи — в 01:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Баффало»

Турнирное положение: В 62 матчах на момент написания «Баффало» заработал 80 очков, с которыми поднялся на 3-ю строчку в таблице Востока, по дополнительным цифрам уступая «Тампе».

Последние матчи: Весенний цикл чемпионата «Баффало» начал с шумного выезда на «Амали-Арену», где зафиксировал уверенную победу над «Тампой» (6:2).

В матче 4 марта команда Линди Раффа при домашних зрителях разобралась с «Вегасом» (3:2), а днями позже отправилась в Пенсильванию, где прикончила «Питтсбург» (5:1).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Джордан Гринвэй, Тайсон Козак, Иржи Кулих, Конор Тимминс.

Состояние команды: «Баффало» в нынешнем сезоне является образцом того, как команда может прокачать собственный потенциал после провального стартового отрезка.

Колоссальный рывок позволил «Сейбрз» закрепиться в числе лидеров родной конференции и войти в тройку лучших команд Востока по результативности. Без учета встречи с «Нэшвиллом», команда Раффа одержала 11 побед в 14 матчах.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В активе представителей Флориды — 60 матчей на момент написания и 80 очков. В таблице Востока «Лайтнинг» находятся на 2-м месте, на 6 баллов отставая от «Каролины».

Последние матчи: В гостевой игре 27 февраля «Тампа-Бэй» потерпела поражение от «Каролины», сломить сопротивление которой не удалось даже за счет 4-х заброшенных шайб (4:5).

Серия неудач получила развитие в домашней встрече с «Баффало» (2:6), за которой последовали потери на территории «Миннесоты» (1:5) и «Виннипега» (1:4).

Не сыграют: Макс Крозье, Ник Пол, Доминик Джеймс, Гэйдж Гонсалвес.

Состояние команды: После возобновления чемпионата «Тампа-Бэй» переживает спад, который отражается не только на результатах, но и на качестве игры в целом.

В каждом матче из 4-х предыдущих — без учета выезда на площадку «Торонто» в ночь на 8 марта — команда Джона Купера пропускала не менее 4-х голов, а в 3-х случаях — не забивала больше 2-х.

«Баффало» не проигрывал в основное время в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Баффало» забивал 4 шайбы и более в 4-х личных встречах из 6 последних

В 3-х личных встречах из 5 последних на льду «Баффало» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.73, ничья — в 4.37, победа «Тампа-Бэй» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Баффало» по ходу сезона здорово раскрылся и уверенно смотрится на дистанции. В домашних условиях «Сейбрз» могут разобраться с «Тампой», которая после паузы в чемпионате выглядит неважно на выезде.

Ставка: «Баффало» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Как правило, игра «Тампы» в последних матчах сопровождается высоким объемом ошибок в защите. Результативная команда Линди Раффа наверняка сможет найти лазейки в обороне гостей и выдать высокий индивидуальный тотал.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 2.00.