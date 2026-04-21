Сможет ли «Бостон» сравнять счёт в серии?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.40

Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Баффало на «КиБанк Центр» 22 апреля, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Баффало — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Нью-Йорка с трудом выиграли первый матч серии у «Бостона» (4:3). К третьему периоду «Баффало» проигрывал в две шайбы, пока Тэйг Томпсон не оформил дубль и не сравнял счёт.

Хоккеисты Линди Раффа также смогли забросить ещё две шайбы в ворота благодаря точным броскам Маттиаса Самуэльссона и Алекса Туха.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе «Баффало» не сыграют Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Алекс Лайон. Из-за проблем со здоровьем игру против «Далласа» пропустит Иржи Кулих.

Состояние команды: В матчах регулярного чемпионата «Баффало» выиграл у «Чикаго» (5:1), «Коламбуса» (5:0), «Рейнджерса» (5:3), но уступил в игре против «Далласа» (3:4 Б).

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.

Последние матчи: Клуб из штата Массачусетс позволил себе оступиться в первой игре противостояния с «Баффало». В составе «Бостона» по голу забили Элиас Линдхольм и Морган Гики. Но затем хоккеисты пропустили четыре шайбы. В концовке поединка Давид Пастрняк смог сократить отставание лишь до минимума.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В матчах регулярного чемпионата «Бостон» одержал победы над «Нью-Джерси» (4:0), «Коламбусом» (3:2), а также проиграл «Тампа-Бэй» (1:2), «Каролине» (5:6 ОТ).

Статистика для ставок

«Баффало» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции

«Бостон» вышел в плей-офф со 5-го места Восточной конференции

В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Баффало» (4:3 ОТ, 4:3 ОТ)

«Баффало» нанёс поражение «Бостону» (4:1)

В первом матче плей-офф «Баффало» выиграл у «Бостона» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Бостон» и «Баффало» устроили друг другу голепад, соперники бились до финальной сирены. Исход противостояния решила всего одна шайба. Ожидаем такой же равной игры и во втором поединке серии. Не исключаем, что «Бостон» сможет сравнять счёт в серии.

2.40 Фора «Бостона» (0)

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Баффало» — «Бостон» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Фора «Бостона» (0) с коэффициентом 2.40.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Баффало» и «Бостон» забросили друг другу 7 шайб. Можно сыграть на результативности матча.

1.92 ТБ 6

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Баффало» — «Бостон» принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.92.