Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Баффало на «КиБанк Центр» 22 апреля, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Баффало — Бостон с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Баффало»
Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.
Последние матчи: Хоккеисты из Нью-Йорка с трудом выиграли первый матч серии у «Бостона» (4:3). К третьему периоду «Баффало» проигрывал в две шайбы, пока Тэйг Томпсон не оформил дубль и не сравнял счёт.
Хоккеисты Линди Раффа также смогли забросить ещё две шайбы в ворота благодаря точным броскам Маттиаса Самуэльссона и Алекса Туха.
Не сыграют: В составе «Баффало» не сыграют Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Алекс Лайон. Из-за проблем со здоровьем игру против «Далласа» пропустит Иржи Кулих.
Состояние команды: В матчах регулярного чемпионата «Баффало» выиграл у «Чикаго» (5:1), «Коламбуса» (5:0), «Рейнджерса» (5:3), но уступил в игре против «Далласа» (3:4 Б).
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.
Последние матчи: Клуб из штата Массачусетс позволил себе оступиться в первой игре противостояния с «Баффало». В составе «Бостона» по голу забили Элиас Линдхольм и Морган Гики. Но затем хоккеисты пропустили четыре шайбы. В концовке поединка Давид Пастрняк смог сократить отставание лишь до минимума.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В матчах регулярного чемпионата «Бостон» одержал победы над «Нью-Джерси» (4:0), «Коламбусом» (3:2), а также проиграл «Тампа-Бэй» (1:2), «Каролине» (5:6 ОТ).
Статистика для ставок
- «Баффало» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции
- «Бостон» вышел в плей-офф со 5-го места Восточной конференции
- В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Баффало» (4:3 ОТ, 4:3 ОТ)
- «Баффало» нанёс поражение «Бостону» (4:1)
- В первом матче плей-офф «Баффало» выиграл у «Бостона» (4:3)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 3.15.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
Прогноз: В первом матче плей-офф «Бостон» и «Баффало» устроили друг другу голепад, соперники бились до финальной сирены. Исход противостояния решила всего одна шайба. Ожидаем такой же равной игры и во втором поединке серии. Не исключаем, что «Бостон» сможет сравнять счёт в серии.
Ставка: Фора «Бостона» (0) с коэффициентом 2.40.
Прогноз: В первом матче плей-офф «Баффало» и «Бостон» забросили друг другу 7 шайб. Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.92.