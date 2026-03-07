Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 марта.
«Детройт» — «Флорида» — 1:3
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Флорида» набрала 65 очков в 63 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 77 очков в 63 играх.
«Даллас» — «Колорадо» — 4:5 Б
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин в концовке третьего периода сравнял счет и стал автором победного буллита.
«Колорадо» набрал 93 очка в 61 матче и лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на второй строчке — 86 очков в 62 играх.
«Чикаго» — «Ванкувер» — 3:6
Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев отметился голом и голевой передачей. Теперь у 31-летнего россиянина 25 (12+13) очков в 57 играх сезона.
«Ванкувер» прервал серию поражений и с 45 очками в 62 матчах занимает 16-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 13-й строчке — 56 очков в 62 играх.
«Анахайм» — «Монреаль» — 6:5 Б
«Анахайм» набрал 73 очка в 62 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 5-й строчке — 76 очков в 61 игре.
«Эдмонтон» — «Каролина» — 3:6
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забросил одну шайбу.
«Каролина» набрала 86 очков в 62 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 7-й строчке — 68 очков в 63 играх.
«Вегас» — «Миннесота» — 2:4
В составе «Уайлд» один из голов забил Владимир Тарасенко. У Якова Тренина и Данилы Юрова по результативной передаче.
У «Найтс» заброшенной шайбой и голевой передачей отметился Павел Дорофеев.
«Миннесота» с 84 очками занимает третье место в Западной конференции. «Вегас» (72 очка) идет пятым.
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ
У россиянина Дмитрия Орлова голевая передача.
«Сан-Хосе» с 65 очками после 60 игр занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» набрал 57 очков в 62 матчах и поднялся на 13-ю строчку.