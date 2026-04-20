Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Болл Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Колорадо»
Путь к плей-офф: «Колорадо» — обладатель Президентского трофея, который вручается сильнейшей команде регулярного сезона. На общем этапе денверцы набрали 121 очко, на 8 пунктов опередив 2-ю «Каролину».
Последние матчи: На заключительном отрезке регулярки «Колорадо» поочередно обыграл «Эдмонтон» (2:1, бул.) и «Калгари» (3:1) на территории Альберты.
На домашнем же льду «Эвеланш» скромно обошлись с «Сиэтлом». Там же — в Денвере — коллектив Джареда Беднара начал кубковый раунд против «Лос-Анджелеса». Результат первой игры серии оказался за хозяевами (2:1).
Не сыграют: Джош Мансон.
Состояние команды: Стартовая кубковая игра стала хорошим примером того, как фаворит, не прикладывая сверхусилий, способен разобраться с соперником «на классе».
За три периода встречи в Денвере команда Джареда Беднара нанесла 30 бросков в створ ворот, но добилась относительно позднего преимущества, сберечь которое не составило труда.
«Лос-Анджелес»
Путь к плей-офф: «Лос-Анджелес» закончил главный турнир на 8-м месте в таблице Западной конференции. С 90 баллами в активе, калифорнийцы на 4 пункта опередили «Сан-Хосе», «Сент-Луис» и «Нэшвилл».
Последние матчи: Три последние встречи общего этапа «Лос-Анджелес» провел в гостях. Победой завершился только матч против «Сиэтла» (5:3).
В других играх «Кингз» — на канадских площадках — уступили «Ванкуверу» (3:4, от) и «Калгари» (1:3). Тяжелейшая серия 1/8 финала Кубка Стэнли началась для команды Ди Джея Смита с поражения (1:2).
Не сыграют: Кевин Фиала.
Состояние команды: В гостевых условиях от «Лос-Анджелеса» мало кто ожидал чуда. При этом под давлением денверцев «Кингз» удалось сохранить самообладание в защите.
Слабой же стороной калифорнийцев стала атакующая игра. При 25 бросковых попытках в створ ворот единственный гол за гостей провел Артемий Панарин в большинстве — за 2.5 минуты до финальной сирены.
Статистика для ставок
- «Колорадо» победил в 6 матчах из 7 последних
- «Колорадо» не проигрывает в основное время на протяжении 4 последних матчей в домашних стенах
- В 3 домашних матчах из 4 последних «Колорадо» не пропускал больше 1 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.67, победа «Лос-Анджелеса» — в 4.62.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.
Прогноз: В первой встрече «Колорадо» действовал с запасом и все равно добился победы. Команда Джареда Беднара излучает уверенность и готовность продолжать наращивать темп по ходу противостояния.
Ставка: «Колорадо» победит с форой -1.5 за 1.93.
Прогноз: В нужные моменты «Колорадо» умеет проявлять академичность в защите, поэтому у «Лос-Анджелеса» едва ли возникнет много толковых шансов в позиционном наступлении.
Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» меньше 2 за 2.03.