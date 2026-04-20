Обзор матчей Кубка Стэнли 20 апреля.

«Тампа» — «Монреаль» — 3:4 ОТ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 15 бросков в створ из 19.

Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счет голевую передачу.

В серии до четырех побед «Монреаль» ведет со счетом 1-0.

Следующий матч состоится 22 апреля.

«Баффало» — «Бостон» — 4:3

У гостей российский защитник Никита Задоров сделал результативный пас.

В серии до четырех побед «Баффало» ведет со счетом 1-0.

Следующий матч состоится 22 апреля.

«Вегас» — «Юта» — 4:2

У хозяев гол забил Иван Барбашев.

«Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0.

Вторая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 22 апреля. Начало — в 4:30 мск.