Обзор матчей Кубка Стэнли 20 апреля.
«Тампа» — «Монреаль» — 3:4 ОТ
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 15 бросков в створ из 19.
Российский нападающий Иван Демидов записал на свой счет голевую передачу.
В серии до четырех побед «Монреаль» ведет со счетом 1-0.
Следующий матч состоится 22 апреля.
«Баффало» — «Бостон» — 4:3
У гостей российский защитник Никита Задоров сделал результативный пас.
В серии до четырех побед «Баффало» ведет со счетом 1-0.
Следующий матч состоится 22 апреля.
«Вегас» — «Юта» — 4:2
У хозяев гол забил Иван Барбашев.
«Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0.
Вторая игра состоится в Лас-Вегасе в ночь на 22 апреля. Начало — в 4:30 мск.