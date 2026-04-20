Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Амали Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Тампа-Бэй»
Путь к плей-офф: «Тампа» завершила общий этап на 3-м месте в таблице Восточной конференции. Со 106 очками в активе, коллектив из Флориды на 3 пункта отстал от 2-го «Баффало».
Последние матчи: В одном из последних предкубковых домашних матчей «Тампа-Бэй» одержала победу над «Детройтом» (4:3, от), а на флажке общего этапа проиграла «Рейнджерс» (2:4).
На домашней площадке «Лайтнинг» повезло начать плей-офф серию против «Монреаля». Дебют в кампании 2026 года сложился для команды Джона Купера — в домашних стенах была понесена потеря (3:4, от).
Не сыграют: Виктор Хедман, Понтус Хольмберг, Доминик Джеймс, Йонас Йоханссон.
Состояние команды: Качельная первая встреча спровоцировала «Тампу-Бэй» на серию ошибок, которые стоили результата. Однако рациональная команда Джона Купера способна извлечь из этого опыта правильные выводы.
С учетом кубкового дебюта «Лайтнинг» потерпели пять поражений в семи последних матчах, при этом в домашних стенах «Тампа» пропускала не менее 3 голов в пяти играх из недавних шести.
«Монреаль»
Путь к плей-офф: «Монреаль» в рамках главного турнира заработал 106 очков, с которыми обосновался на 4-й строке в таблице Востока, по дополнительной разнице отстав от 3-й «Тампы».
Последние матчи: После крупного домашнего поражения от «Коламбуса» 12 апреля (2:5) «Монреаль» в гостевых условиях прибил «Айлендерс» (4:1) и уступил «Филадельфии» (2:4).
Упомянутыми выше результатами завершилась регулярная кампания «Канадиенс». Первый раунд Кубка Стэнли против «Тампы», стартовавший на «Амали Арене», коллектив Мартена Сан-Луи начал с эффектной победы (4:3, от).
Не сыграют: Ноа Добсон, Патрик Лайне, Александр Каррбе.
Состояние команды: На льду опытной «Тампы» «Монреаль» продемонстрировал суперреализацию, отличившись четырежды при 19 суммарных бросках в створ ворот.
В который раз исключительное исполнение показал Юрай Слафковский, трижды забросивший в большинстве, в том числе гол в овертайме. В восьми последних гостевых матчах команда Мартена Сан-Луи одержала семь побед.
Статистика для ставок
- «Монреаль» одержал 9 побед в 11 последних гостевых матчах
- «Монреаль» обыграла «Тампу» в 3 матчах из 5 последних на ее территории
- «Монреаль» не проигрывает «Тампе» в основное время на протяжении 5 матчей кряду на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.37, победа «Монреаля» — в 3.42.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.
Прогноз: Перед командировкой в Канаду команда Джона Купера будет пытаться выправить положение. Для домашней победы у «Тампы» имеются все столь необходимые игровые качества, включая опыт подобных кубковых противостояний.
Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет + ТБ 4.5 за 1.88.
Прогноз: «Монреаль» со своей стороны не станет запираться у собственных ворот. Команда знает толк в контригре и наверняка несколько раз поймает соперников на позиционных ошибках.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 1.97.