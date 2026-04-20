Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Юта с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Вегас»
Путь к плей-офф: За 82 регулярных матча «Вегас» накопил 95 очков, с которыми закрепился на 4-й строчке Западной конференции, на 2 турнирных балла опередив 5-й «Эдмонтон».
Последние матчи: В серии заключительных игр общего этапа «Вегас» поочередно учинил расправу над «Колорадо» (3:2, от), «Виннипегом» (6:2) и «Сиэтлом» (4:1).
Две последние упомянутые выше встречи «Голден Найтс» провели на домашней площадке — там же стартовала серия против «Юты». В дебютной плей-офф игре в Неваде команда Джона Тортореллы добилась волевой победы (4:2).
Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.
Состояние команды: В домашних стенах «Вегас» начал кубковый раунд, в котором видится фаворитом. Однако далеко не все в этой встрече шло по плану хозяев, которым дважды приходилось отыгрываться.
Победа над «Ютой» стала для «Голден Найтс» четвертой кряду и пятой на домашнем льду. На своей территории команда Джона Тортореллы не проигрывает в основное время на протяжении семи матчей.
«Юта»
Путь к плей-офф: «Юта» закончила общий этап на 6-й позиции в таблице Западной конференции с 92 очками на счету, по дополнительной разнице опередив 7-й «Анахайм».
Последние матчи: Главный турнир «Юта» завершила двумя матчами на домашнем льду. В первом «мамонты» установили победу над «Виннипегом» (5:3), во втором — потерпели поражение от «Сент-Луиса» (3:5).
Первый в своей непродолжительной истории кубковый раунд коллектив из Солт-Лейк-Сити начал в гостях у «Вегаса», где навязал хорошую борьбу, но потерпел неудачу (2:4).
Не сыграют: Шон Дурзи, Барретт Хэйтон, Джек Макбэйн.
Состояние команды: В рамках сложнейшего кубкового выезда «Юта» продемонстрировала способность играть первым номером против топов, но проблемы с концентрацией в обороне стоили команде результата.
Дважды коллектив Андре Туриньи выходил вперед и дважды отдавал инициативу «Вегасу». Определяющим же стал безобразный третий период, в котором «мамонты» безответно пропустили трижды.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду
- «Вегас» забивал 4 шайбы и более в 6 последних играх на домашнем льду
- «Юта» потерпела 4 поражения в 5 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.01, ничья — в 4.24, победа «Юты» — в 3.37.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: В тяжелейших условиях борьбы «Вегас» повел в этом противостоянии. В преддверии выезда в Солт-Лейк-Сити, где уровень сопротивления «Юты» будет только расти, команда Тортореллы — в домашних стенах — должна удваивать преимущество.
Ставка: «Вегас» победит за 2.01.
Прогноз: «Юта» является командой с характером, которая даст бой нестабильному «Вегасу». Тем не менее хозяева неплохо прокачали игру в атаке и в очередной раз будут готовы продемонстрировать высокое исполнение в чужой зоне.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.79.