прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.27

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Трактор с коэффициентом для ставки за 2.27.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 62 матчах «Металлург» Мг заработал 97 очков, с которыми находится на 1-м месте в общем зачете чемпионата, на 6 пунктов опережая «Локомотив».

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг в домашних стенах не сумел справиться с «Северсталью» (3:4, от), а следом потерпел поражение от «Авангарда» в Омске (2:3, от).

Крупным провалом для «Магнитки» обернулся выезд на площадку «Динамо» Москва (1:4), за которым последовала победа над «Динамо» Минск (3:0). В последней встрече команда Андрея Разина уступила дома «Автомобилисту» (1:3).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: На флажке сезона «Металлург» Мг стал допускать частые промахи, но даже в такой ситуации команда ощущает спокойствие.

На текущее время «Магнитка» ближе остальных находится к Кубку Континента и по-прежнему обладает лучшей результативностью в лиге. Тем не менее трудно проигнорировать тот факт, что в 10 последних матчах коллектив Андрея Разина потерпел 6 поражений.

«Трактор»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» находится на 6-й позиции. В 62 матчах уральцы заработали 65 очков, на 2 пункта опередив «Нефтехимик».

Последние матчи: В рамках прошлой игровой недели «Трактор» провел неудачную встречу на льду «Салавата Юлаева» (2:3, бул.) и минимально уступил «Ак Барсу» дома (0:1).

Несколькими днями ранее команда Евгения Корешкова переехала «Торпедо» в Нижнем Новгороде (5:0), после чего в гостевом матче против ЦСКА челябинцы вновь проиграли со скромным счетом 0:1.

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: У финишной черты регулярного сезона «Трактор» сосредоточен на попытках добиться лучшего командного тонуса, чтобы во всем блеске начать кубковый этап.

Очевидно, что в этом направлении челябинцы по-прежнему терпят неудачи. В 8 последних матчах коллектив Евгения Корешкова потерпел 5 поражений. По пропущенным голам на Востоке уральцы уступают лишь «Барысу» и «Адмиралу».

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 5 личных встречах кряду

«Металлург» Мг забивал 4 гола и более в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 6 личных встречах из 9 последних на льду «Металлурга» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.68, ничья — в 4.59, победа «Трактора» — в 4.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: На флажке регулярного чемпионата «Металлург», как кажется, снизил планку требований с точки зрения концентрации на льду. На фоне некоторого безразличия лидера чемпионата «Трактор» должен ухватиться за возможность прервать серию поражений в очном противостоянии.

2.27 «Трактор» не проиграет

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Металлург Мг — Трактор принесёт прибыль 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: «Трактор» не проиграет за 2.27.

Прогноз: При всех недостатках в зоне защиты обе команды заточены под атакующую игру — с высокой бросковой активностью и эффективной фазой завершения.

1.95 Тотал больше 5.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Металлург Мг — Трактор принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.95.