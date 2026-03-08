В воскресенье, 8 марта, магнитогорский «Металлург» примет на своем льду челябинский «Трактор» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

13' Накатывал на ворота Сергей Толчинский («Металлург Мг») и сделал наброс на пятак, но шайба попала на сетку ворот и раздался свисток арбитра.

12' Отличный бросок с острого угла от Робина Пресса («Металлург Мг»), но Дмитрий Николаев («Трактор»)был надежен в воротах.

11' Александр Петунин («Металлург Мг») бросил сразу после выигранного партнером вбрасывания, но попал в защитника гостей.

10' Илья Набоков («Металлург Мг»)успел выбросить клюшку вперед и выбить шайбу после наброса на пятак от Михала Чайковски («Трактор»).

09' В штангу угодила шайба после щелчка Руслана Исхакова («Металлург Мг») — Дмитрий Николаев («Трактор») успел сгруппироваться и поймал отскок в ловушку.

08' Дмитрий Николаев («Трактор») отбил опаснейший бросок в упор от Дерека Барака («Металлург Мг»)

06' Егор Коршков («Трактор») вкатился в зону соперника и бросил с лета, но не попал в створ ворот.

05' Валерий Орехов («Металлург Мг») успел подставить клюшку под бросок соперника и шайба покинула пределы площадки.

04' Робин Пресс («Металлург Мг») зарядил от синей линии, голкипер отбил, но на добивании никого не было.

02' Дмитрий Николаев («Трактор») поймал шайбу в ловушку после броска Владимира Ткачёва («Металлург Мг») со средней дистанции.

01' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 0:1! Василий Глотов! Михаил Григоренко вывел Василия Глотова один на один с голкипером и тот точно бросил в ворота!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Металлург Мг» — «Трактор» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

14:28 Главные действующие лица появляются на льду «Арены Металлург». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

14:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

14:15 Судейская бригада матча «Металлург Мг» — «Трактор»: главные судьи — Белов Алексей и Сидоренко Максим, линейные судьи — Баранов Никита и Чернышёв Александр.

14:10 Сегодняшний матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург».

14:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Металлург»: 30 Набоков Илья, Пресс Робин, Маклюков Алексей, Козлов Андрей, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Паливко Данила, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Хабаров Макар, Минулин Артём, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Сиряцкий Александр, Фёдоров Михаил, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Трактор»: Николаев Дмитрий, Телегин Сергей, Дронов Григорий, Григоренко Михаил, Глотов Василий, Ливо Джошуа, Гросс Джордан, Чайковски Михал, Кравцов Виталий, Светлаков Андрей, Джиошвили Максим, Прибыльский Андрей, Юсупов Владислав, Рыков Александр, Кадейкин Александр, Коршков Егор, Горбунов Степан, Коромыслов Арсений, Жарков Владимир, Никонов Андрей, Горюнов-Рольгизер Михаил.

«Металлург Мг»

«Металлург» уже давно оформил досрочный выход в плей-офф и начал подготовку к матчам на вылет. В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский клуб занимает уверенное первое место с 97-ю набранными очками. Кроме этого, «стальные лисы» вполне могут выиграть Кубок континента, ведь они сейчас лидируют во всей Континентальной хоккейной лиге.

После того, как стало известно о досрочном выходе «Металлурга» в плей-офф, команда начала активно ротировать состав, что привело к частым поражениям. В пяти последних матчах магнитогорский клуб одержал только одну победу — над минским «Динамо» со счетом 3:0. После этой виктории было поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (1:3).

«Трактор»

«Трактор» пока официально не обеспечил себе место в плей-офф, но с большой долей вероятности он туда все-таки пройдет. В данный момент челябинский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет на своем счету 65 набранных очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб — 190:185.

В последних четырех матчах у «Трактора» всего одна победа, добыта она была над нижегородским «Торпедо» (5:0). Остальные встречи на этом отрезке челябинский клуб проиграл: в серии буллитов уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), казанскому «Ак Барсу» (0:1) и московскому ЦСКА (0:1).

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как представляют не только одну конференцию, но и один дивизион. Последние пять очных дуэлей завершились победой «Металлурга», который доминирует в этой паре уже несколько лет подряд. В конце января соперники играли в Магнитогорске, там хозяева льда выиграли со счетом 3:1.

