прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.19

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 8 марта. Начало встречи — в 21:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Колорадо — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.19.

«Колорадо»

Турнирное положение: На момент написания «Колорадо» провел 60 матчей, в которых заработал 91 очко. В таблице Запада денверцы находятся на 1-м месте, на 6 пунктов опережая «Даллас».

Последние матчи: В личной встрече с «Миннесотой» 27 февраля на «Болл Арене» «Колорадо» устроился на крупное поражение (2:5).

В следующем матче в родных стенах команда Джареда Беднара разобралась с «Чикаго» (3:1). Накануне в Калифорнии «Эвеланш» взяли верх над «Лос-Анджелесом» (4:2) и «Анахаймом» (5:1).

Не сыграют: Арттури Лехконен, Логан О’Коннор.

Состояние команды: При фрагментарных сбоях в предыдущие недели «Колорадо» проводит исключительную регулярку. Команда движется с безумным темпом турнирных приобретений и демонстрирует высшего содержания игру.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В 6 последних матчах — без учета выезда в Техас — коллектив Джареда Беднара одержал 5 побед, а в 60 встречах забросил 230 шайб, что является лучшим показателем результативности во всем чемпионате.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» на текущий момент провела 62 игры, заработав 82 очка. В таблице Западной конференции команда из Сент-Пола замыкает лидерское трио, на 3 балла отставая от «Далласа».

Последние матчи: После возобновления регулярки «Миннесота» на гостевой площадке учинила расправу над «Колорадо» (5:2), но с таким же счетом сгорела «Юте» (2:5).

В игре 2 марта в Сент-Поле коллектив Джона Хайнса не сумел разделаться с «Сент-Луисом» (3:1). Тем временем в следующей встрече дома «Уайлд» прибили «Тампу» (5:1).

Не сыграют: Маркус Йоханссон.

Состояние команды: «Миннесота» прочно обосновалась в верхней тройке конференции, но сократить разрыв между лидерами в текущих условиях не представляется возможным.

При этом по структуре команда Джона Хайнса показывает приличную всестороннюю игру. На отрезке в 9 матчей — без включения в статистику выезд на территорию «Вегаса» — «Уайлд» зафиксировали 7 победных результатов.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 3-х личных встречах из 5 последних любая из команд побеждала с разницей в 3 шайбы

В 7 личных встречах из 9 последних на льду «Колорадо» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.14, ничья — в 4.40, победа «Миннесоты» — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Колорадо» стал испытывать больше давления в гонке лидеров и местами давать осечки, в том числе и на домашнем льду. «Миннесота» же является командой, которая способна выписать оплеуху денверцам, как это было в очном противостоянии 27 февраля.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Колорадо — Миннесота принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: «Миннесота» победит в матче за 2.19.

Прогноз: Команды из числа лидеров Запада привыкли строить игру за счет скорости атакующего движения, которая позволяет стабильно добиваться высоких цифр по реализации. На встречных курсах наверняка пройдет и предстоящий матч мотивированных топов.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Колорадо — Миннесота принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.12.