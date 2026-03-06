«Рейнджерс» — «Торонто» — 6:2

В составе хозяев отличились Уилл Куилль (дважды), Алексис Лафренье, Ярослав Хмеларж, Мика Зибанежад и россиянин Владислав Гавриков. Всего в 61 матче регулярки у него теперь 24 (11+13) очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска по своим воротам.

За «Мэйпл Лифс» шайбы забрасывали Матиас Маччелли и Истон Коуэн.

«Рейнджерс» набрали 56 очков в 61 матче и идут последними на «Востоке». «Торонто» занимает 13‑е место — 65 очков в 63 играх.

«Коламбус» — «Флорида» — 4:2

Две шайбы в составе победителей на счету Матье Оливье, также забивали Бун Дженнер и защитник Иван Проворов. Россиянин добавил к голу ещё два ассиста и стал первой звездой встречи. Всего у Проворова в этом сезоне 24 (7+17) очка в 61 игре.

Вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. За гостей забивали Нико Миккола и Сэм Беннетт.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и с 72 очками в 61 матче занимает 9‑е место в Восточной конференции. «Флорида» идёт на 15‑й строчке — 63 очка в 62 играх.

«Питтсбург» — «Баффало» — 1:5

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин на 1‑й минуте второго периода заработал матч‑штраф после удара клюшкой по лицу Расмуса Далина.

В составе победителей — Райан Маклеод, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон. Единственная шайба хозяев — на счету Брайана Раста.

«Баффало» набрал 80 очков в 62 матчах и идёт третьим на «Востоке». «Питтсбург» сейчас на 6‑й строчке — 75 очков в 61 игре.

«Филадельфия» — «Юта» — 0:3

Голы на счету Ника Шмальца, Клэйтона Келлера и Майкла Карконе.

«Юта» набрала 70 очков в 62 матчах и занимает 6‑ю строчку на «Западе». «Филадельфия» идёт на 12‑й строчке в Восточной конференции — 67 очков в 61 игре.

«Тампа» — «Виннипег» — 1:4

У «Джетс» забили Морган Бэррон, Марк Шайфли, Густав Нюквист и Кайл Коннор. Единственный гол «молний» — на счету Брэйдена Пойнта.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Для «Тампы» это 4‑е поражение кряду: с 80 очками в 60 матчах она занимает вторую позицию в Восточной конференции. «Виннипег» идёт на 12‑й строчке в Западной конференции — 60 очков в 61 игре.

«Нэшвилл» — «Бостон» — 6:3

В составе победителей две шайбы забросил Мэттью Вуд, также отличились Эрик Хаула, Филип Форсберг, Люк Евангелиста и Николас Хэг. За «Брюинз» забивали Морган Гики, Чарли Макэвой и Виктор Арвидссон.

Форвард «Предаторз» Фёдор Свечков сделал голевую передачу. Теперь у 22‑летнего россиянина 10 (2+8) очков в 50 играх этого сезона.

«Бостон» набрал 73 очка в 61 матче и занимает 8‑е место на «Востоке». «Нэшвилл» идёт на 10‑й строчке в Западной конференции — 64 очка в 62 играх.

«Калгари» — «Оттава» — 1:4

У гостей забили Ларс Эллер, Дилан Козенс, Тим Штюцле и Шейн Пинто. Единственная шайба «Флэймз» — на счету Мартина Поспишила.

Защитник «Сенаторз» Артём Зуб отметился ассистом. Теперь у 30‑летнего россиянина 20 (4+16) очков в 60 играх этого сезона.

«Оттава» набрала 69 очков в 61 матче и занимает 10‑е место в Восточной конференции. «Калгари» с 55 очками в 61 игре идёт на 15‑й строчке в Западной конференции.

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 5:3

В составе победителей забивали Артемий Панарин, для которого это первый гол за команду, Самуэль Хелениус, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе.

За «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Адам Пелек и Эмиль Хейнеман.

«Лос-Анджелес» набрал 64 очка в 61 матче и занимает 10-е место в Западной конференции. «Айлендерс» с 75 очками находится на 7-й строчке «Востока».