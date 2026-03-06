Второй матч в Шанхае порадует голевой событийностью?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.09

В рамках KHL World Games «Шанхайские Драконы» будут принимать «Барыс». Игра пройдет в спортивном центре «Восток» в Шанхае 7 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Шанхайские Драконы — Барыс с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: От зоны кубковых представителей «Шанхайские Драконы» отстали на 24 очка. В 62 матчах команда заработала 54 балла и затерялась на 9-й строчке в таблице Запада.

Последние матчи: Перед поездкой в Китай «Шанхайские Драконы» на прошлой неделе провели драматичный матч на льду ЦСКА, которому, ведя 4:0, проиграли в овертайме (5:6, от).

В другой гостевой игре команда Митча Лава взяла верх над «Ладой» (2:1). Во встрече с «Сибирью» в рамках KHL World Games шанхайцы потерпели поражение (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Жереми Гроло, Андрей Кареев, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» с ноги влетели в новый сезон, но лишь для того, чтобы проделать классический путь «Куньлуня» — с вылетом из зоны плей-офф и вопросами по игровой дисциплине и кадровой основе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Накануне коллектив Митча Лава неудачно дебютировал в Китае. Поражение от «Сибири» стало восьмым в 12 последних матчах «драконов». В среднем за игру шанхайцы пропускают 3,29 гола и входят в тройку худших команд лиги по этому показателю.

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Барыс» расположен на 10-м месте. В 62 матчах коллектив из Астаны заработал 47 очков и отстал от восьмерки на 17 пунктов.

Последние матчи: Несколькими неделями ранее «Барыс» в рамках серии матчей в Астане поочередно проиграл «Металлургу» Мг (2:3, от), «Шанхайским Драконам» (3:4, от) и «Северстали» (2:3, от).

С прошлой недели команда Михаила Кравца выступает в гостях. В рамках выездного цикла казахстанцы потерпели поражения от «Спартака» (3:5) и СКА (0:7).

Не сыграют: Ансар Шайхмедденов.

Состояние команды: Турнирная динамика «Барыса» фрагментарно напоминает кампанию «Шанхайских Драконов». Как и предстоящие соперники, казахстанцы надеялись закрепиться плей-офф, но спикировали в нижнюю зону таблицы.

На момент 62 сыгранных матчей команда Михаила Кравца обладает вторым худшим показателем в лиге по результативности (2,19 шайбы в среднем). Перед выездом в Китай коллектив из Астаны потерпел 12 поражений в 14 встречах.

Статистика для ставок

В единственной личной встрече, прошедшей 20 февраля, победу одержали «Шанхайские Драконы» (4:3)

«Барыс» потерпел 11 поражений в 12 последних матчах в гостях

«Барыс» пропускал 4 шайбы и более в 3-х выездных матчах из 4-х последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.07, победа «Барыса» — в 2.95.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Встреча двух кризисных и немотивированных соперников снижает уровень давления и позволяет продемонстрировать игру высокого атакующего наполнения, поскольку обороняться надежными линиями команды попросту не умеют.

2.09 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Шанхайские Драконы — Барыс принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.09.

Прогноз: Для «Драконов» победа в домашних стенах будет иметь больший вес, чем для «Барыса», для которого это просто дежурный выезд. Ввиду более явной мотивационной составляющей команда Митча Лава рассчитывает исключительно на 2 очка при поддержке формирующейся фанатской базы в Шанхае.

2.24 «Шанхайские Драконы» победят Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч Шанхайские Драконы — Барыс принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: «Шанхайские Драконы» победят за 2.24.