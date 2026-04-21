«Эдмонтон» разберется с «Анахаймом» во второй игре?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 1.88

Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 23 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Эдмонтон» закрепился на 5-й позиции. С 93 очками в активе, канадцы из Альберты на 1 турнирный пункт опередили «Юту» и «Анахайм».

Последние матчи: Перед началом кубового этапа «Эдмонтон» в Калифорнии переехал «Сан-Хосе» (5:2), но минимально проиграл «Лос-Анджелесу» (1:2, бул.).

Дома «Ойлерз» уступили «Колорадо» (1:2, бул.) и прикончили «Виннипег» (7:1). Дебютный матч 1/8 финала в рамках Кубка Стэнли-2026 команда Криса Кноблауха начала результативной победы (4:3).

Не сыграют: Маттиас Янмарк, Макс Джонс.

Состояние команды: В первой игре весь объем продуктивности исходил из второго и третьего звеньев. «Эдмонтон» показал хорошую реализацию, но вновь испытал проблемы с концентрацией в обороне.

Для «Ойлерз» победа на домашнем льду стала пятой на отрезке в семь последних матчей и третьей, в которой коллектив Криса Кноблауха выходил на результативность в 4+ заброшенные шайбы.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Калифорнийская команда закончила общий этап на 7-й позиции в Западной конференции. В 82 матчах «Дакс» заработали 92 очка, по дополнительной разнице уступив «Юте».

Последние матчи: В последних домашних матчах в рамках регулярки «Анахайм» одержал яркую победу над «Сан-Хосе» (6:1), но не сумел справиться с «Ванкувером» (3:4, от).

В гостях тем временем коллектив Джоэля Кенневилля уступил «Миннесоте» (2:3) и переиграл «Нэшвилл» (5:4). Долгожданный раунд в Кубке Стэнли стартовал с поражения «Дакс» (3:4).

Не сыграют: Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек, Радко Гудас.

Состояние команды: В тяжелейших гостевых условиях «Анахайм» оказал сопротивление и в моменте сумел перехватить инициативу. На флажке же встречи «Дакс» подвела физическая выносливость.

В первый с 2018 года кубковый раунд команда Джоэля Кенневилля вышла на спаде. До игры против «Эдмонтона» калифорнийцы потерпели восемь поражений в десяти встречах регулярки.

Статистика для ставок

«Анахайм» потерпел 4 поражения в 5 последних гостевых матчах

«Анахайм» потерпел 7 поражений в 8 последних матчах на льду «Эдмонтона»

В 4 последних личных встречах на льду «Эдмонтона» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.28, победа «Анахайма» — в 3.43.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.41, на тотал меньше 5.5 — за 2.68.

Прогноз: Публика из одноименного города в Альберте ждет шоу в исполнении сильнейших атакующих звезд лиги. Перед выездом в Калифорнию победный результат для Макдэвида и компании по очевидным причинам будет иметь весомое значение в контексте всего противостояния.

Прогноз: Оборону «Анахайма» нельзя назвать устойчивой к давлению. Команда часто опускается при агрессивном наступлении соперников и начинает грубо ошибаться, что неизменно приводит к большому количеству угроз на вратарском участке.

