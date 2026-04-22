В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 24 апреля, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Бостон»
Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.
Последние матчи: Хоккеисты из Массачусетса смогли восстановить равновесие в серии с «Баффало», переиграв соперника со счётом 4:2. В составе «Бостона» точными бросками отметились Морган Гики и Павел Заха, дубль на свой счёт записал Виктор Арвидссон.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах плей-офф и регулярного чемпионата «Бостон» выиграл у «Нью-Джерси» (4:0), «Коламбуса» (3:2), а также проиграл «Баффало» (3:4), «Тампа-Бэй» (1:2).
«Баффало»
Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.
Последние матчи: Хоккеисты из Нью-Йорка проиграли второй матч серии «Бостону» (2:4). Несмотря на проигрыш, отметим заброшенные шайбы в исполнении Боуэн Байрам и Пейтон Кребс.
Не сыграют: В составе «Баффало» не сыграют Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Иржи Кулих.
Состояние команды: В матчах регулярного чемпионата «Баффало» выиграл у «Чикаго» (5:1), «Коламбуса» (5:0), «Бостона» (4:3), но уступил в игре против «Далласа» (3:4 Б).
Статистика для ставок
- «Баффало» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции
- «Бостон» вышел в плей-офф со 5-го места Восточной конференции
- В этом сезоне «Бостон» дважды переиграл «Баффало» (4:3 ОТ, 4:3 ОТ)
- «Баффало» нанёс поражение «Бостону» (4:1)
- «Бостон» vs «Баффало»: счет серии в плей-офф — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.20, а победа «Баффало» — в 2.45.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.
Прогноз: «Бостону» удалось сравнять счёт в серии, плюс предстоящие два матча плей-офф Кубка Стэнли пройдут на территории команды из Массачусетса. Предлагаем рискнуть в пользу победы хозяев.
Ставка: Победа «Бостона» с коэффициентом 2.40.
Прогноз: 5-6 шайб забросили друг другу хоккеисты «Бостона» и «Баффало» в первых двух матчах серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Ожидаем результативного хоккея и в третьей встрече противостояния.
Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.00.