В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 24 апреля. Начало встречи — в 02:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Оттава — Каролина с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Оттава»

Путь к плей-офф: В таблице Восточной конференции «Оттава» расположилась на 6-й строчке с 99 очками на счету, на 1 турнирный пункт отстав от 5-го «Бостона».

Последние матчи: Последний матч регулярки «Оттава» провела под знаком домашней битвы за Онтарио, из которой вышла победителем, расправившись с «Торонто» (3:1).

Первую встречу в рамках Кубка Стэнли «Сенс» провалили в условиях «сухого» поражения (0:2), тогда как во второй навязали борьбу и уступили «Каролине» в результате гола в середине второго овертайма (2:3, от).

Не сыграют: Ник Дженсен, Тайлер Клевен, Артем Зуб.

Состояние команды: На площадке в Роли «Оттава» билась как могла. Команда Трэвиса Грина выдала свой максимум, но ощутила очевидную разницу в исполнительской вариативности и классе.

В первой игре «Сенаторз» испытывали колоссальные проблемы с дисциплиной. Суммарно команда получила 21 минуту штрафного времени. Во второй встрече над этим компонентом была проделана работа, в результате которой канадцы находились в меньшинстве реже хозяев.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Каролина» завершила в статусе победителя родной конференции. Со 113 очками в активе, команда из Роли на 4 пункта опередила 2-й «Баффало».

Последние матчи: На флажке общего этапа сезона «Каролина» на выезде прибила «Чикаго» (7:2) и «Юту» (4:1), потерпела поражение от «Филадельфии» (2:3, бул.) и переиграла «Айлендерс» (2:1).

Вернувшись в домашние стены на кубковые матчи против «Оттавы», команда Рода Бриндамора заполучила максимум. После скромной победы в первой встрече (2:0) «Харрикейнз» вырвали результат на 14-й минуте второго овертайма второй игры (3:2, от).

Не сыграют: У «Каролины» потери отсутствуют.

Состояние команды: На текущее время «Каролина» не испытывает проблем с точки зрения результатов, но по игре не производит впечатление безусловного фаворита, который непременно снесет соперников из Канады.

На домашнем льду «Харрикейнз» провели две упорнейшие встречи с «Оттавой», уйдя в одной из них во второй овертайм. В последних матчах у команды Рода Бриндамора наметились проблемы с результативностью. Так, в четырех недавних играх «Каролина» не забивала больше 2 голов.

Статистика для ставок

«Оттава» не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Оттава» забивала 5 или более голов в 3 домашних матчах из 4 последних

«Оттава» обыграла «Каролину» в 4 домашних матчах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.21, победа «Каролины» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: Если канадцы рассчитывают вернуться в это противостояние, то на домашнем льду команда обязана брать игру под контроль и в крайне сложных условиях борьбы цепляться за результат.

1.83 «Оттава» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Оттава — Каролина принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Оттава» победит в матче за 1.83.

Прогноз: В родных стенах «Оттава» будет действовать смелее и качественнее с точки зрения атакующей остроты. Дома «Сенаторз» попытаются выйти на пик результативности и заставят «Каролину» играть на встречных курсах.

1.83 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

