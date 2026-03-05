В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс-центре» 7 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Даллас — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Даллас»

Турнирное положение: На счету техасцев — 61 сыгранный матч и 85 очков, с которыми команда занимает 2-ю строчку в таблице Западной конференции, на 3 пункта опережая «Миннесоту».

Последние матчи: В последнем февральском матче «Даллас» на собственной территории уверенно разобрался с «Сиэтлом» (4:1), а в игре 1 марта взял верх на «Нэшвиллом» (3:2, от).

Две недавние встречи команда Глена Гулуцана провела в Канаде, где выдала два ярких победных перфоманса. Поочередно «Старз» снесли «Ванкувер» (6:1) и «Калгари» (6:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Радек Факса, Роопе Хинтц, Микко Рантанен, Тайлер Сегин.

Состояние команды: В турнирном ключе «Даллас» занял выжидательную позицию в роли главного преследователя «Колорадо». На дистанции техасцы способны обойти «Эвеланш» по очкам в общем зачете лиги, если продолжат играть в том же темпе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Перед встречей с лидером родной конференции «Старз» одержали 10 побед подряд, забрасывая 4 шайбы и более в шести случаях. Между тем в «Штате одинокой звезды» команда Гулуцана не проигрывает на протяжении 6 матчей.

«Колорадо»

Турнирное положение: «Колорадо» провел 60 матчей и заработал 91 балл, закрепившись на 1-м месте в таблице Запада. На 6 турнирных пунктов денверцы обходят «Даллас».

Последние матчи: В домашнем матче 27 февраля «Колорадо» потерпел крупное поражение от «Миннесоты» (2:5), а во встрече 1 марта установил победу над «Чикаго» (3:1).

Последний соревновательный отрезок команда Джареда Беднара провела в Калифорнии, где без особого давления справилась как с «Лос-Анджелесом» (4:2), так и с «Анахаймом» (5:1).

Не сыграют: Джоэл Кивиранта, Арттури Лехконен, Логан О’Коннор.

Состояние команды: В последние недели «Колорадо» стал чаще давать слабину, но в сущности команда демонстрирует великолепный темп турнирных приобретений и игру, в основе которой лежит вариативная атака.

В активе «Эвеланш» на момент написания — 230 заброшенных шайб, что является абсолютным показателем на две конференции. Между тем денверцы пропускают в среднем 2,48 шайбы за игру — меньше всех в чемпионате.

Статистика для ставок

«Даллас» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей кряду

«Даллас» обыграл «Колорадо» в 3-х личных встречах из 4-х последних

«Даллас» не проигрывает «Колорадо» дома на протяжении 4-х матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.88, ничья — в 4.27, победа «Колорадо» — в 2.22.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: «Даллас» проводит самый мощный отрезок среди всех команд чемпионата, демонстрируя образец эффективной атакующей игры наряду с надежностью в защите. На домашнем льду «Старз» в текущем тонусе способны сократить разрыв между лидерами лиги.

2.13 «Даллас» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Даллас — Колорадо позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Даллас» победит в матче за 2.13.

Прогноз: «Колорадо» при всех качествах высокого исполнительского содержания способен ошибаться в защите в моменты серьезного давления. В попытках обеспечить результат техасцы сфокусируются на агрессивной игре в зоне «Эвеланш».

2.26 Индивидуальный тотал «Далласа» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Даллас — Колорадо принесёт прибыль 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Далласа» больше 3 за 2.26.