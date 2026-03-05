Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 марта.

«Детройт» — «Вегас» — 3:4 ОТ

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой.

У Павла Дорофеева одна результативная передача в этой встрече.

«Детройт» — «Вегас» — 3:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 4:3 Б

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк забил гол и сделал ассист.

«Нью-Джерси» набрал 64 очка в 62 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 65 очков в 62 играх.

«Нью-Джерси» — «Торонто» — 4:3 Б

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 2:3

«Сент-Луис» набрал 55 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» с 67 очками — на восьмой строчке «Запада».

«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 2:3

«Анахайм» — «Айлендерс» — 5:1

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

«Дакс» набрали 71 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Нью-Йорка с 75 очками — на седьмой строчке «Востока».

«Анахайм» — «Айлендерс» — 5:1

«Ванкувер» — «Каролина» — 4:6

У гостей российский форвард Андрей Свечников забил гол и сделал ассист.

«Ванкувер» занимает 16-е место в таблице Западной конференции с 43 очками после 61 встречи. «Каролина» (84 очка после 61 игры) лидирует в Восточной конференции.