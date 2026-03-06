прогноз на матч КХЛ, ставка за 3.35

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Сибирь с коэффициентом для ставки за 3.35.

«Ак Барс»

Турнирное положение: В 62 матчах «Ак Барс» набрал 84 очка, с которыми утвердился на 3-й строке Восточной конференции, на 6 пунктов опережая «Автомобилист».

Последние матчи: Последнюю встречу на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» провел 25 февраля. Этот игровой день завершился поражением хозяйской команды от «Лады» (4:5, бул.).

В рамках последовавшей серии выездных туров коллектив Анвара Гатиятулина уступил «Автомобилисту» (2:3, бул.), минимально переиграл «Трактор» (1:0) и повторно отдал результат «Ладе» (3:5).

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: «Ак Барс» основательно задержался в лидерской группе Востока, достигнув, как кажется, локального пика. При этом промежуточная форма казанцев перед плей-офф оставляет желать лучшего.

На 13 последних матчей команды Анвара Гатиятулина пришлись 8 отрицательных результатов. Более того, на льду родной арены «Ак Барс» потерпел 5 поражений в 8 недавних встречах.

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» провела 62 матча и заработала 60 очков. В таблице Восточной конференции команда закрепилась на 8-м месте, на 5 турнирных пунктов опережая «Амур».

Последние матчи: 20 февраля стартовала гостевая серия «Сибири». В первом матче было зафиксировано поражение от «Авангарда» (1:2, бул.).

Следом команда Ярослава Люзенкова понесла потери в играх против «Нефтехимика» (0:1) и «Салавата Юлаева» (2:3, от). Последнюю встречу сибиряки провели в Шанхае в рамках KHL World Games, итогом которой стала скромная победа (2:1).

Не сыграют: Тимур Ахияров, Архип Неколенко.

Состояние команды: «Сибирь», возможно, находится не в лучшей форме на флажке сезона, но к текущему моменту неплохо справляется с давлением в борьбе за плей-офф, используя любую возможность пополнить баланс очков.

В 5 предыдущих матчах коллектив Ярослава Люзенкова добился всего одной победы, но в 3-х проигранных встречах сумел заработать по одному зачетному баллу, включая непростые игры на льду «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Статистика для ставок

«Сибирь» победила в 2 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 4 последних команды играли вничью в основное время

В 5 личных встречах из 6 последних команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.77, победа «Сибири» — в 4.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Сибирь» в последнее время нередко причиняет вред «Ак Барсу». И уж точно сибиряки не отдают результат без борьбы на характере, из которой вытекают скромные по содержанию матчи, без ярко выраженного преимущества какой-либо команды.

3.35 «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5

Ставка: «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 3.35.

Прогноз: В условиях неуступчивости, которую на льду «Ак Барса» способна проявить «Сибирь», встреча может не вложиться в рамки трех периодов.

4.77 Ничья

Ставка: Ничья за 4.77.