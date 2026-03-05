прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 6 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В общем зачете лиги «Металлург» находится на 1-м месте. В 61 игре южноуральцы набрали 97 очков, на 8 пунктов опережая «Локомотив».

Последние матчи: Серию последних матчей «Металлург» Мг провел за пределами домашнего льда. В одной такой игре, 27 февраля, было зафиксировано поражение от «Авангарда» (2:3, от).

Крупным провалом обернулся для команды Андрея Разина выезд на территорию московского «Динамо» (1:4). Последним командировочным пунктом оказалась столица Беларуси, где «Магнитка» разобралась с «Динамо» Минск (3:0).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг является абсолютным лидером чемпионата и на высоких скоростях мчится к Кубку Континента. На этом фоне вполне естественными выглядят осечки, которые команда дает в последних матчах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До недавнего выезда в Минск коллектив Андрея Разина потерпел 3 поражения кряду, что произошло с ним впервые в сезоне. Более того, в 9 предыдущих матчах «Магнитка» не смогла победить в 5 случаях.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» провел 62 матча и заработал 78 очков. В таблице Восточной конференции екатеринбуржцы находятся на 4-й строчке, на 6 баллов отставая от «Ак Барса».

Последние матчи: В ходе предыдущей недели «Автомобилист» в домашних стенах переехал «Авангард» (5:1) и зафиксировал волевую победу над «Ак Барсом» (3:2, бул.).

В начале этой недели команда Николая Заварухина провела скромную победную встречу на льду ЦСКА (1:0). Накануне екатеринбуржцы прикончили «Динамо» Москва (4:0).

Не сыграют: Рид Буше, Дмитрий Юдин.

Состояние команды: Характерные черты «Автомобилиста» в нынешнем сезоне не претерпели резких изменений, если сравнивать с динамикой команды в последние два года.

Коллектив Николая Заварухина расположен вблизи лидерской группы, которую на флажке регулярки не сможет потеснить. Тем временем в 8 последних встречах уральцы одержали 6 побед и не пропустили больше одного гола в 6 выигранных матчах.

Статистика для ставок

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали больше 8.5 голов

«Автомобилист» забивал 4 гола и более в 3 личных встречах из 4 последних

«Автомобилист» не побеждает на территории «Металлурга» Мг на протяжении 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.38, победа «Автомобилиста» — в 4.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: «Автомобилист» не проиграет за 2.10.

Ставка: «Металлург» Мг проводит неровный финальный этап регулярки. В нестабильности, граничащей с отсутствием турнирного давления, «Автомобилист» может выискать свой шанс и прервать серию поражений в Магнитогорске, которая тянется с 2024 года.

Прогноз: В последних матчах «Магнитка» проседает в реализации. «Автомобилист» же бессрочно потерял своего лучшего бомбардира. При таких обстоятельствах дерби Урала примет скромную форму и ограничится относительно небольшим количеством голевых действий.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.03.