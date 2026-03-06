В Магнитогорске встречаются две противоположные вселенные. Хозяева — лидер чемпионата, переживающий игровой спад и отчаянно пытающийся вернуть былую легкость. Гости — четвертая команда конференции, находящаяся на пике формы и обладающая лучшей обороной Востока, которую не могут взломать уже почти 137 минут. Принципиальный момент турнирной мотивации отходит на второй план: для «Магнитки» это возможность реабилитироваться за разгром 1:8, а для «Автомобилиста» — продолжить историческую сухую серию и закрепиться в топ-4 перед решающей битвой за Кубок

11' Канцеров с дальней дистанции стрелял, но снова надёжен Галкин.

11' Минулин со средней дистанции пальнул, но Галкин отбил шайбу.

10' Со значительным преимуществом играет «Металлург».

09' Яковлев заблокировал бросок Трямкина.

08' Малоросиянов заблокировал броски Паливко и Барака.

07' Канцеров бросал низом, но Галкин снова в этой дуэли победил.

06' Коротков практически с пятака, после броска Джонсона, пытался протолкнуть шайбу в ворота, но Галкин спас гостей!

06' Михайлис бросил из правого круга, но Галкин шайбу отбил.

05' Ткачёв справа на пятак делал передачу на Канцерова, Роман замыкал в касание, но Галкин клюшкой снял шайбу с крюка у нападающего!

03' Исхаков и Маклюков ответили бросками в створ, но в этот раз Галкин выше всяких похвал сыграл.

03' Малоросиянов бросал в створ, но Смолин легко справился с броском.

03' Блэкер и Хабаров отметились бросками мимо створа ворот.

02' Довольно сдержанный, низкий темп матча.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Линейный: Максим Берсенёв (Челябинск, Россия); Линейный: Александр Чернышёв (Ярославль, Россия).

16:40 Матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7700 зрителей.

Стартовые составы команд

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Игорь Нечаев, Егор Коробкин, Никита Коротков.

Автомобилист: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Зборовский, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьёв, Никита Трямкин, Даниил Малоросиянов, Анатолий Голышев, Егор Черников, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Металлург

Магнитогорцы продолжают уверенно лидировать на Востоке с 97 очками, опережая «Авангард» на семь баллов, но их игра в последние недели вызывает вопросы. После февральской паузы подопечные Андрея Разина заметно сбавили обороты: в девяти матчах одержано лишь четыре победы при пяти поражениях. Домашняя «Арена Металлург» остается главным козырем «лисов». Здесь команда набирает очки в семи встречах кряду, а общий процент набранных баллов достиг 83.2 — лучший результат во всей лиге. Атакующая мощь при своих трибунах поражает воображение: 126 заброшенных шайб, что в среднем дает 4.06 за игру. Это также высшее достижение чемпионата. Правда, и оборона в родных стенах с середины февраля дает сбои: средняя пропускаемость в этот отрезок составляет 2.9 гола за матч, что выше обычных показателей команды.

Автомобилист

Екатеринбуржцы ворвались в март на всех парах, демонстрируя хоккей, который делает их главным возмутителем спокойствия в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Команда Николая Заварухина выдала пятиматчевую победную серию, причем два последних успеха были добыты на выезде в Москве — над ЦСКА (1:0) и столичным «Динамо» (4:0). Эта сухая серия длится уже 136 минут и 44 секунды, что является лучшим показателем для клуба в сезоне. После февральского перерыва команда допустила лишь одну осечку — неожиданное домашнее поражение от «Адмирала» (2:5). В остальном екатеринбуржцы выглядят образцово: на родном льду были биты «Авангард» (5:1) и «Ак Барс» (3:2 Б). Четвертое место на Востоке с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя практически гарантировано, и сейчас коллектив целенаправленно готовится к первому раунду, где наиболее вероятным соперником видится «Салават Юлаев».

Личные встречи

За всю историю выступлений в КХЛ соперники пересекались 85 раз. Подавляющее преимущество на стороне магнитогорцев: 56 побед против 29 у екатеринбуржцев. В текущем регулярном чемпионате команды обменялись тяжелыми ударами. Трижды успех праздновал «Металлург» (5:4, 6:5, 4:1), однако в одной из встреч «Автомобилист» учинил настоящий разгром, отправив в ворота «лисов» восемь шайб при одной пропущенной (8:1).

