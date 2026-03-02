прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 3 марта. Начало встречи — в 06:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо с коэффициентом для ставки за 2.06.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: После 59 матчей «Лос-Анджелес» занимает 10-ю строчку в таблице Запада с 62 очками на счету. От основной восьмерки калифорнийцы отстают на 3 балла.

Последние матчи: После паузы в регулярке «Лос-Анджелес» на домашнем льду не сумел справиться с «Вегасом» (4:6).

Более крупным провалом обернулась для команды Джима Хиллера встреча с «Эдмонтоном» при своих трибунах (1:8). В последнем матче «Кингз» одержали победу над «Калгари» (2:0).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Йоэль Армиа, Дрю Даути.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» проводит неровный сезон и рискует не пройти кубковую квалификацию даже в условиях сохраняющегося рабочего разрыва между позициями в заветной восьмерке.

На текущий момент калифорнийцы входят в четверку худших представителей Запада по результативности (153), а в восьми последних матчах одержали только две победы.

«Колорадо»

Турнирное положение: После 58 матчей «Колорадо» возглавляет Западную конференцию с 87 очками на счету. От «Далласа» коллектив из Денвера ушел в отрыв на 6 турнирных пунктов.

Последние матчи: Во второй половине короткой февральской серии «Колорадо» в гостевых условиях справился с «Ютой» (4:2).

На следующий день на домашнем льду команда Джареда Беднара крупно проиграла «Миннесоте» (2:5). Во встрече 1 марта на «Болл Арене» «Эвеланш» переиграли «Чикаго» (3:1).

Не сыграют: Логан О’Коннор, Джоэл Кивиранта.

Состояние команды: «Колорадо» является лидером чемпионата по многим ключевым показателям — от динамики турнирных накоплений до результативности и игры в обороне.

При этом в условиях хорошего запаса по очкам команда Джареда Беднара стала чаще давать осечки. Так, в десяти последних матчах «Эвеланш» поделили поровну победные результаты и неудачи.

Статистика для ставок

«Колорадо» победил в 5 личных встречах из 5 последних

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» с разницей в 3 шайбы в 3 личных встречах из 4 последних

«Колорадо» забивал 4 гола и более в 6 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 3.19, ничья — в 4.31, победа «Колорадо» — в 2.06.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: Форма «Лос-Анджелеса» в последние недели далека от той, с которой следует выходить на лед против «Колорадо», являющегося в нынешнем сезоне эталоном вариативной игры и стабильности на дистанции.

Ставка: «Колорадо» победит за 2.06.

Прогноз: На фоне проблем в обороне, по-прежнему преследующих «Кингз», «Колорадо» постарается добиться поставленных целей за счет агрессивного наступательного хоккея. В подобных условиях калифорнийцы вынуждены будут отвечать, но в сущности не смогут подавить сопротивление гостей.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.