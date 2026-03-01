Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта.

«Филадельфия» — «Бостон» — 3:1

Трэвис Конечны, Джейми Драйсдейл и Шон Кутюрье забросили шайбы за «Филадельфию». Российские форварды Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не смогли отличиться.

За «Бостон» забил Чарли Макэвой. Никита Задоров, выступающий за эту команду, не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» продолжила победную серию, выиграв второй матч подряд. «Бостон», напротив, потерпел третье поражение за последние четыре игры.

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 5:4

В составе победителей отличились Маклин Селебрини, Майкл Миса (1+1), Баркли Гудроу, Александер Веннберг и российский защитник Шакир Мухамадуллин. Защитник Дмитрий Орлов завершил игру с показателем полезности «-1». Голкипер Ярослав Аскаров отразил 20 бросков.

У проигравших шайбы забросили Леон Драйзайтль, Эван Бушар (1+2), Трент Фредерик и Джейк Уолман. Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи, оформив хет-трик ассистов. Российский форвард Василий Подколзин не набрал очков в этом матче.

«Сейнт-Льюис» — «Нью-Джерси» — 1:3

Российский форвард Павел Бучневич забросил шайбу за «Сент-Луис». Его соотечественник Алексей Торопченко не смог отличиться.

За «Нью-Джерси» голы забили Тимо Майер, Даги Хэмилтон и Нико Хишир. Таким образом, «Дэвилз» прервали серию из пяти поражений.

«Колорадо» — «Чикаго» — 3:1

В матче «Колорадо» забросили шайбы Кейл Макар, который отличился дважды, и Гэвин Бриндли. Нападающий Натан Маккиннон отдал две результативные передачи. Российские игроки Валерий Ничушкин и Захар Бардаков не смогли забить.

За «Чикаго» гол забил Коннор Бедард. Илья Михеев из России не отметился результативными действиями.

«Коламбус» — «Нью-Йорк» — 3:4 ОТ

В составе победителей отличились Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо (1+1), Скотт Мейфилд и Симон Хольмстрём. Голкипер Илья Сорокин отразил 27 бросков.

У хозяев шайбу забросили Исак Лундестрём, Мэйсон Марчмент и Адам Фантилли. Российские игроки Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков не смогли набрать очки в этом матче.

«Каролина» — «Детройт» — 5:2

В составе хозяев шайбы забросили Тейлор Холл, Себастьян Ахо, Эрик Робинсон, Шейн Гостисбер и Джексон Блейк. Российские игроки Александр Никишин и Андрей Свечников, выступающие за «Каролину», не отметились результативными действиями.

В команде гостей отличились Симон Эдвинссон и Патрик Кейн, забросившие шайбы.

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 2:0

Алекс Лаферрье и Адриан Кемпе забросили шайбы в составе победителей. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

3 марта «Лос-Анджелес Кингз» примет «Колорадо Эвеланш», а 2 марта «Калгари Флэймз» сыграет в гостях у «Анахайм Дакс».

«Монреаль» — «Вашингтон» — 5:2

Сегодня в составе победителей забили Коул Кофилд (дубль), Майк Мэтисон и Кирби Дак. Иван Демидов не отметился результативными действиями.

У проигравших дубль оформил российский форвард и капитан команды Александр Овечкин.

«Монреаль» поднялся на четвертое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 75 очков. «Вашингтон» находится на девятой строчке в таблице и пока не попадает в зону плей-офф.

«Тампа» — «Баффало» — 2:6

В матче хозяева забросили шайбы благодаря усилиям Доминика Джеймса и Виктора Хедмана. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

Вратарь «Тампы», Андрей Василевский, показал неудачную игру и был заменен на 22-й минуте. Из 14 бросков он сумел отразить только девять.

У гостей голы забили Расмус Далин, Джош Норрис (две шайбы), Тейдж Томпсон, Зак Метс и Алекс Так.

«Торонто» — «Оттава» — 2:5

В составе победителей дублями отметились канадцы Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. На счету Козенса также три передачи. Еще гол на свой счет записал Тома Шабо.

у хозяев льда в эту ночь забитыми шайбами отличились Морган Райлли и Вильям Нюландер. Для «Торонто» это третье поражение кряду.

«Даллас» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ

В составе «Далласа» американец Джейсон Робертсон набрал два очка (гол+передача). Еще по одной шайбе забросили Натан Бастиан и Уайатт Джонстон (гол+передача).

За «Нэшвилл» в матче смогли отличиться Майкл Бантинг и Стивен Стэмкос. Команда потерпела третье поражение в последних пяти поединках.

«Сиэтл» — «Ванкувер» — 5:1

Форвард хозяев Джордан Эберле забросил три шайбы, обеспечив себе хет-трик. Также отличились Винс Данн и Чандлер Стивенсон, каждый из которых отправил по одной шайбе в ворота. Гости ответили лишь одним голом, который забил Лиам Эгрен.

«Сиэтл», набравший 65 очков, располагается на восьмом месте в Западной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 43 очками потерпел пятое поражение подряд и занимает последнюю строчку в таблице «Запада».