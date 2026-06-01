В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Леново Центре» 3 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Каролина»
Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «ураганы» закончили на 1-м месте в Восточной конференции со 113 баллами в активе, на 4+ пункта опередив ближайших конкурентов.
Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Каролина» четырежды кряду победила «Оттаву». За максимально короткий срок команда Рода Бриндамора управилась и с «Филадельфией».
Полуфинал против «Монреаля» начался для «ураганов» с крупного провала дома (2:6). Ответить на сокрушительное поражение «Каролина» сумела четырьмя победами (3:2, от, 3:2, от, 4:0, 6:1).
Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.
Состояние команды: «Каролина» проделала сверхбыстрый путь к главной серии, хотя не всякий раз демонстрировала безусловную уверенность по результатам.
Ранее в рамках Кубка Стэнли «ураганы» одержали двенадцать побед в тринадцати матчах, уходя в овертайм в пяти случаях. В двух последних встречах команда Рода Бриндамора выиграла с разницей в 4+ шайбы.
«Вегас»
Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Вегас» обосновался в квартете лидеров с 95 очками на счету, на 9 пунктов отстав от трио сильнейших.
Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» взял верх над «Ютой» — 4-2. В шесть матчей «клинки» упаковали и четвертьфинальную серию с «Анахаймом» — 4-2.
Самый уверенный и короткий раунд плей-офф команда Джона Тортореллы провела против «Колорадо» — сильнейшего клуба регулярки, который сняла с дистанции «всухую» (4:2, 3:1, 5:2, 2:1).
Не сыграют: У «Вегаса» потерь нет.
Состояние команды: В двух первых раундах Кубка Стэнли «Вегас» провел по шесть матчей, нередко вытаскивая сложные встречи на морально-волевых. На этом фоне удивительным оказался полуфинал с «Колорадо», в котором все было решено за четыре игры.
К этому моменту команда Джона Тортореллы провела шестнадцать матчей, установив двенадцать побед. Текущая серия без поражений «Голден Найтс» днями ранее была увеличена до шести.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает в гостях на протяжении 3 матчей кряду
- «Вегас» обыграл «Каролину» в 2 последних личных встречах
- В 6 личных встречах из 8 на льду «Каролины» было забито 6 или более голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.26, победа «Вегаса» — в 3.08.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.
Прогноз: Преимущество домашнего льда может стать сильным аргументом в пользу «Каролины», которая в десяти предыдущих играх на своей территории дала всего одну осечку. При родных трибунах команда Бриндамора будет нацелена исключительно на победный результат через контроль и высокую голевую активность.
Ставка: «Каролина» победит за 2.12.
Прогноз: «Вегас» со своей стороны не будет подстраиваться под темп соперника и попытается навязать свои условия борьбы. Неуступчивость и высокая атакующая вариативность обеих команд поспособствуют хорошей результативности.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.87.