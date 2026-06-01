прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.12

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Леново Центре» 3 июня. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Вегас с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «ураганы» закончили на 1-м месте в Восточной конференции со 113 баллами в активе, на 4+ пункта опередив ближайших конкурентов.

Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Каролина» четырежды кряду победила «Оттаву». За максимально короткий срок команда Рода Бриндамора управилась и с «Филадельфией».

Полуфинал против «Монреаля» начался для «ураганов» с крупного провала дома (2:6). Ответить на сокрушительное поражение «Каролина» сумела четырьмя победами (3:2, от, 3:2, от, 4:0, 6:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Каролины» потерь нет.

Состояние команды: «Каролина» проделала сверхбыстрый путь к главной серии, хотя не всякий раз демонстрировала безусловную уверенность по результатам.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Ранее в рамках Кубка Стэнли «ураганы» одержали двенадцать побед в тринадцати матчах, уходя в овертайм в пяти случаях. В двух последних встречах команда Рода Бриндамора выиграла с разницей в 4+ шайбы.

«Вегас»

Путь к плей-офф: В таблице Западной конференции «Вегас» обосновался в квартете лидеров с 95 очками на счету, на 9 пунктов отстав от трио сильнейших.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли «Вегас» взял верх над «Ютой» — 4-2. В шесть матчей «клинки» упаковали и четвертьфинальную серию с «Анахаймом» — 4-2.

Самый уверенный и короткий раунд плей-офф команда Джона Тортореллы провела против «Колорадо» — сильнейшего клуба регулярки, который сняла с дистанции «всухую» (4:2, 3:1, 5:2, 2:1).

Не сыграют: У «Вегаса» потерь нет.

Состояние команды: В двух первых раундах Кубка Стэнли «Вегас» провел по шесть матчей, нередко вытаскивая сложные встречи на морально-волевых. На этом фоне удивительным оказался полуфинал с «Колорадо», в котором все было решено за четыре игры.

К этому моменту команда Джона Тортореллы провела шестнадцать матчей, установив двенадцать побед. Текущая серия без поражений «Голден Найтс» днями ранее была увеличена до шести.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает в гостях на протяжении 3 матчей кряду

«Вегас» обыграл «Каролину» в 2 последних личных встречах

В 6 личных встречах из 8 на льду «Каролины» было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.26, победа «Вегаса» — в 3.08.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 2.01.

Прогноз: Преимущество домашнего льда может стать сильным аргументом в пользу «Каролины», которая в десяти предыдущих играх на своей территории дала всего одну осечку. При родных трибунах команда Бриндамора будет нацелена исключительно на победный результат через контроль и высокую голевую активность.

2.12 «Каролина» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Каролина — Вегас принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Каролина» победит за 2.12.

Прогноз: «Вегас» со своей стороны не будет подстраиваться под темп соперника и попытается навязать свои условия борьбы. Неуступчивость и высокая атакующая вариативность обеих команд поспособствуют хорошей результативности.

1.87 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Каролина — Вегас принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.87.