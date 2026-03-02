прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Минск-Арене» 3 марта. Начало встречи — в 19:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Минск — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусский представитель КХЛ провел 61 встречу, в которой набрал 82 очка. В таблице Запада команда закрепилась на 2-м месте, на 5 пунктов отставая от «Локомотива».

Последние матчи: В турнирно значимой игре 21 февраля «Динамо» Минск драматично уступило «Локомотиву» на арене в Ярославле (4:5, бул.).

В рамках следующего выезда коллектив Дмитрия Квартальнова переиграл «Торпедо» (4:3). Последние матчи белорусы провели на площадке «Сочи», над которым дважды взяли верх (7:2, 3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе «Динамо» Минск кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: За несколько недель до завершения регулярного сезона «Динамо» Минск выровняло игру и набрало форму, благодаря которой надеется обойти «Локомотив» в гонке лидеров.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время белорусам принадлежит второй в лиге показатель результативности (226 голов), а на отрезке в десять последних матчей коллектив Дмитрия Квартальнова заработал 16 очков.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После 60 матчей «Металлург» Мг продолжает возглавлять рейтинг чемпионата. На этом отрезке южноуральцы имеют 95 очков, опережая на 8 баллов в общей гонке «Локомотив».

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг в домашних стенах не справился с «Северсталью» (3:4, от), после чего на выезде потерпел поражение от «Авангарда» (2:3, от).

В минувшее воскресенье команда Андрея Разина провела гостевой матч на территории «Динамо» Москва, где допустила очередной провал (1:4).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг близится к завоеванию Кубка Континента, однако для команды Андрея Разина более важным моментом является форма, в которой лидер чемпионата начнет плей-офф.

В восьми предыдущих матчах «Магнитка» потерпела пять поражений. В трех подобных случаях уральцы уходили в овертайм или серию буллитов. При этом в гостях магнитогорцы проиграли четырежды в пяти последних встречах.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не проигрывает дома на протяжении 3 последних матчей

В 4 последних матчах на льду «Динамо» Минск было забито больше 5.5 голов

«Металлург» Мг победил в 3 последних матчах на льду «Динамо» Минск

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.38, победа «Металлурга» Мг — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: В последних матчах «Магнитка» испытывает дефицит концентрации, что для мотивированных минчан является, пожалуй, лучшей возможностью добиться победного результата в домашних стенах.

1.85 «Динамо» Минск победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Динамо Минск — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.85.

Прогноз: Белорусы продолжают строить игру за счет вариативных атакующих комбинаций, поэтому во встрече с «Металлургом», который в целом много ошибается в своей зоне, растет вероятность увидеть хорошую результативность хозяев.

2.02 Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Динамо Минск — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.02.