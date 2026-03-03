Во вторник, 3 марта, минское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

02' Активное начало от «Динамо», вынуждены обороняться магнитогорцы.

01' Алекс Лимож бросал по воротам «Металлурга» с близкого расстояния, выручил гостей вратарь Александр Смолин.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

19:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:00 Матч пройдёт на «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:50 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Евгений Ромасько из Твери.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Фукале, Демченко; Мелош, Хенкель, Смит, Брук, Лайл, Диц, Улле; Энас, Липский, Лимож, Мороз, Кузнецов, Стась, Сотишвили, Бориков, Белкин, Усов, Пинчук, Шипачёв, Галиев.

Стартовый состав «Меатллурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Смолин, Набоков; Пресс, Яковлев, Хабаров, Минулин, Сиряцкий, Маклюков, Паливко; Канцеров, Михайлис, Ткачёв, Исхаков, Барак, Толчинский, Вовченко, Петунин, Козлов, Джонсон, Фёдоров, Коробкин, Коротков.

«Динамо» Минск

Белорусский представитель КХЛ провел 61 встречу, в которой набрал 82 очка. В таблице Запада команда закрепилась на 2-м месте, на 5 пунктов отставая от «Локомотива». В турнирно значимой игре 21 февраля «Динамо» Минск драматично уступило «Локомотиву» на арене в Ярославле (4:5, бул.). В рамках следующего выезда коллектив Дмитрия Квартальнова переиграл «Торпедо» (4:3). Последние матчи белорусы провели на площадке «Сочи», над которым дважды взяли верх (7:2, 3:2).

За несколько недель до завершения регулярного сезона «Динамо» Минск выровняло игру и набрало форму, благодаря которой надеется обойти «Локомотив» в гонке лидеров. В настоящее время белорусам принадлежит второй в лиге показатель результативности (226 голов), а на отрезке в десять последних матчей коллектив Дмитрия Квартальнова заработал 16 очков. В составе «Динамо» Минск кадровые потери отсутствуют.

«Металлург»

После 60 матчей «Металлург» Мг продолжает возглавлять рейтинг чемпионата. На этом отрезке южноуральцы имеют 95 очков, опережая на 8 баллов в общей гонке «Локомотив». На прошлой неделе «Металлург» Мг в домашних стенах не справился с «Северсталью» (3:4, от), после чего на выезде потерпел поражение от «Авангарда» (2:3, от). В минувшее воскресенье команда Андрея Разина провела гостевой матч на территории «Динамо» Москва, где допустила очередной провал (1:4).

«Металлург» Мг близится к завоеванию Кубка Континента, однако для команды Андрея Разина более важным моментом является форма, в которой лидер чемпионата начнет плей-офф. В восьми предыдущих матчах «Магнитка» потерпела пять поражений. В трех подобных случаях уральцы уходили в овертайм или серию буллитов. При этом в гостях магнитогорцы проиграли четырежды в пяти последних встречах. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Дмитрий Силантьев.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч между собой, 31 января в Магнитогорске победил «Металлург» 5:4. «Металлург» Мг победил в 3 последних матчах на льду «Динамо» Минск.

