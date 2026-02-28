На столичной арене игра раскроется со стартового отрезка?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 1 марта. Начало встречи — в 17:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва провело 59 матчей и заработало 70 очков. В таблице Запада столичный клуб осел на 6-й позиции, на 4 пункта отставая от ЦСКА.

Последние матчи: В рамках предыдущей игровой недели «Динамо» Москва провело уверенный выезд на площадку «Сочи», которому не оставило никаких шансов (4:0).

В гостевом матче минувшего вторника команда Вячеслава Козлова не сумела сломить сопротивление «Локомотива» (1:3). Однако следом бело-голубые выдали яркую игру на территории СКА (4:1).

Не сыграют: Кирилл Готовец, Фредрик Классон.

Состояние команды: Недавний перфоманс в Санкт-Петербурге позволил «Динамо» Москва поставить точку в вопросе кубковой квалификации. Теперь команда может сосредоточиться на улучшении текущей позиции в таблице.

В шести предыдущих матчах коллектив Вячеслава Козлова оформил пять побед, трижды отличившись 4 заброшенным шайбами. Однако на домашнем льду статистика бело-голубых не такая яркая — семь поражений при десяти недавних попытках.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В 59 матчах «Металлург» Мг заработал 95 очков, с которыми закрепился на 1-м месте в общей таблице, на 9 турнирных пунктов опережая «Авангард».

Последние матчи: Неделей ранее «Металлург» Мг на своем льду расправился с дальневосточными гостями — сперва над «Амуром» (3:1), затем — над «Адмиралом» (4:3, от).

Другая домашняя встреча обернулась поражением от «Северстали» (3:4, от). В ходе недавнего выезда команда Андрея Разина уступила «Авангарду» (2:3, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: На флажке регулярного чемпионата «Металлург» Мг остается безусловным лидером по всем ключевым показателям. Вместе с тем команда, почувствовав спокойствие, стала давать осечки.

В семи предыдущих играх коллектив Андрея Разина уступил четырежды, но даже во встречах с отрицательным исходом трижды получал по одному зачетному баллу. При этом в девяти последних гостевых матчах «Магнитка» потерпела четыре поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва победило в 3 личных встречах из 4 последних

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

«Динамо» Москва забивало 3 гола и более в 3 последних личных встречах у себя дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.39, победа «Металлурга» Мг — в 2.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Динамовцы в последних матчах демонстрируют вариативную игру в нападении, которая приносит результат. «Магнитка» со своей стороны старается поддерживать характерную атакующую активность, но испытывает проблемы в обороне.

От встречи на «ВТБ Арене» вполне можно ожидать открытый характер борьбы наряду с высокой эффективностью с точки зрения голевых действий.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.13.

Прогноз: В последних матчах, в том числе и в выездных, «Металлург» Мг позволяет частые осечки, чем, безусловно, должны пользоваться динамовцы, сохраняющие высокую мотивацию.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 2.19.