прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 1 марта. Начало встречи — в 10:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции. В 59 матчах приморцы заработали 41 зачетный балл.

Последние матчи: В гостевой игре 20 февраля «Адмирал» нанес крупное поражение «Автомобилисту» (5:2), после чего отвоевал одно очко на площадке «Металлурга» Мг (3:4, от).

Выездная серия против топ-соперников продолжилась поражением на территории СКА (2:4). В последней встрече команда Олега Браташа не уцелела на льду «Спартака» (3:6).

Не сыграют: Владимир Брюквин, Марио Грман, Александр Дарьин, Никита Сошников.

Состояние команды: «Адмирал» в сущности ничего не показал по ходу регулярки. На протяжении сезона мы не видели команду в борьбе за восьмерку, а ее игровая конфигурация позволяет рассчитывать лишь на фрагментарные всплески.

В десяти последних матчах владивостокцы установили только одну победу, тогда как в девяти предыдущих встречах на «Фетисов-Арене» приморцы заработали всего 2 очка.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: На счету «Салавата Юлаева» — 66 очков после 59 матчей. В таблице Восточной конференции уфимцы размещены на 5-й позиции, на 3 пункта опережая «Трактор» и «Нефтехимик».

Последние матчи: В конце предыдущей недели «Салават Юлаев» вернулся на домашний лед. Однако возвращение это началось с поражения от «Спартака» (3:5).

В следующей игре при домашних болельщиках команда Виктора Козлова взяла верх над «Сибирью» (3:2, от), а в последней встрече добилась волевой победы над «Трактором» (3:2, бул.).

Не сыграют: У «Салавата» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: На финальном рубеже регулярного сезона «Салават Юлаев» демонстрирует хорошую форму, которая вызвана индивидуальными качествами атакующих сочетаний.

На отрезке в одиннадцать последних матчей команда Виктора Козлова добилась девяти побед. Весьма комфортно уфимцы чувствуют себя и на гостевом катке, где в недавних девяти встречах заработали 14 очков.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 4 последних личных встречах кряду

«Салават Юлаев» разгромил «Адмирал» с разницей в 3 шайбы и более в 3 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.29, ничья — в 4.39, победа «Салавата Юлаева» — в 1.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 5.5 — за 1.76.

Прогноз: «Адмирал» не испытывает никакого давления с точки зрения турнирных задач, поэтому старается дать себе волю в попытке навязать борьбу топ-соперникам. В домашних стенах приморцы не побеждали с 3 января, но в ближайшей игре команда Олега Браташа попытается выправить статистику.

Ставка: «Адмирал» победит с форой +1 за 1.90.

Прогноз: В трех матчах из четырех последних «Адмирал» не покидал площадку без 3-х и более заброшенных шайб. Нельзя исключать, что при домашних болельщиках команда попытается предложить темповую игру, которая в целом устроит и «Салават».

Ставка: Тотал больше 5 за 1.86.