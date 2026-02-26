ЦСКА не будет взвинчивать темп

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Шанхайских Драконов». Игра пройдет на«ЦСКА-Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — Шанхайские Драконы с коэффициентом для ставки за 2.08.

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции ЦСКА занимает 5-е место с 72 очками после 59 сыгранных матчей. От верхней пятерки столичный клуб отделяют 2 балла.

Последние матчи: На прошлой игровой неделе ЦСКА в гостевых условиях потерпел поражение от «Лады» (1,2) и сгорел СКА в дерби в «Ледовом» (0:3).

В начале нового семидневного цикла матчей армейцам не удалось доиграть встречу на площадке «Сочи», тогда как в домашней встрече коллектив Игоря Никитина расправился с «Нефтехимиком» (2:0).

Не сыграют: Денис Гурьянов, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: ЦСКА неделей ранее пополнил ряды будущих участников кубковых серий. Теперь команда сосредоточена на попытках улучшить турнирную картину и игровую основу.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущий момент коллектив Игоря Никитина имеет худший показатель результативности среди действующих представителей топ-8 Запада, но при этом армейцы обладают второй по надежности обороной в конференции, пропуская только больше «Локомотива».

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 59 матчах «Шанхайские Драконы» заработали 51 очко. В таблице Западной конференции китайский представитель лиги занимает 9-е место, на 15 пунктов отставая от восьмерки.

Последние матчи: После поражения от ЦСКА в домашней игре 15 февраля (1:2, от) «Шанхайские Драконы» допустили промах на территории «Торпедо» (3:4, от).

Днями позже на площадке «Барыса» коллектив Митча Лава забрал победные очки (4:3, от), тогда как недавний выезд к «Автомобилисту» обернулся очередной катастрофой (1:4).

Не сыграют: Жереми Гроло, Андрей Кареев, Кирилл Рассказов, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: «Шанхайские Драконы» выдали амбициозный старт, после которого произошла трансформация в «Куньлунь» — с привычным выпадением из кубовой зоны и проблемами игрового характера.

В восьми предыдущих матчах команда Митча Лава забрала только один победный результат. Кроме того, по числу пропущенных голов в чемпионате «драконы» уступают лишь «Ладе» и «Сочи».

Статистика для ставок

ЦСКА одержал 3 победы кряду над «Шанхайскими Драконами» в 2026 года

В 3 личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

В 2 последних личных встречах «Шанхайские Драконы» не забивали больше 1 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.61, победа «Шанхайских Драконов» — в 6.51.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Высокая результативность не вписывается в нынешнюю философию ЦСКА. Но по тактическому содержанию команда точно превосходит «Шанхайских Драконов», у которых на флажке регулярки минимум турнирных задач и мотивации.

Ставка: ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.08.

Прогноз: При этом армейцы здорово играют в обороне, крайне редко в последние недели пропуская больше 2-х голов. Проломить плотную оборонительную конструкцию кризисный «Шанхай» вряд ли сумеет.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхайских Драконов» меньше 1.5 за 2.10.