В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Пруденшал-центре» 26 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Нью-Джерси — Баффало с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В таблице Востока представители Ньюарка находятся на 15-й строчке с 58 очками по итогам 57 проведенных встреч. От зоны плей-офф «Девилз» отстают на 11 зачетных баллов.

Последние матчи: Последний победный результат «Нью-Джерси» зафиксировал 30 января. На домашнем льду «Девс» волевым методом разобрались с «Нэшвиллом» (3:2, от).

Незадолго до паузы в чемпионате команда Шелдона Кифа провела неудачный выезд на площадку «Оттавы» (1:4), после чего в своих стенах проиграла «Коламбусу» (0:3) и «Айлендерс» (1:3).

Не сыграют: Люк Хьюз, Зак Макивен, Стефан Ноусен.

Состояние команды: «Нью-Джерси» выдал образцовый старт, а затем запустил фазу деструкции, в результате которой прописался среди главных аутсайдеров Востока.

На текущее время «Девилз» принадлежит худший показатель результативности на просторах родной конференции, тогда как на шесть последних матчей команды Кифа пришлась только одна победа.

«Баффало»

Турнирное положение: В 57 матчах команда из Буффало набрала 70 очков и прописалась на 6-й позиции Востока, на 2 турнирных пункта отставая от лидерского трио.

Последние матчи: В начале короткой февральской серии «Баффало» на собственной площадке не сумел справиться с «Монреалем» (2:4).

Два следующих матча «Сейбрз» провели во Флориде, где сперва обыграли одноименную команду (5:3), а затем уступили «Тампе» (3:4, от). В последней встрече коллектив Линди Раффа сгорел «Питтсбургу» (2:5).

Не сыграют: Зак Бенсон, Джастин Данфорт, Джошуа Данн, Иржи Кулих, Конор Тимминс, Джордан Гринвэй.

Состояние команды: По ходу непростого сезона «Баффало» проделал колоссальный объем работы, за счет которого выправил игровой рисунок и закрепился в числе претендентов на плей-офф.

После серии из десяти побед кряду на флажке 2025 года команда Линди Раффа выдала пять поочередных побед. Между тем в шести предыдущих гостевых встречах «Сейбрз» заработали 11 очков из 12.

Статистика для ставок

«Баффало» не проигрывает в основное время в гостя на протяжении 6 последних матчей

«Баффало» забивал 4 гола и более в 5 гостевых матчах из 6 последних

«Нью-Джерси» одержал 4 победы в 5 встречах с «Баффало» на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.21, победа «Баффало» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Несмотря на эпизодические промахи, «Баффало» набрал исключительный ход. Сказать подобное о «Нью-Джерси» в настоящее время нельзя. «Девилз» находятся в кризисе и не выглядят командой, способной остановить «Сейбрз» — даже на домашнем льду.

Ставка: «Баффало» победит в матче за 1.91.

Прогноз: Оборона является одной из наиболее острых проблем «Нью-Джерси» на дистанции. «Баффало» при этом входит в число лидеров Востока по результативности. В таких условиях «Сейбрз» довольно быстро вскроют защиту хозяев и выйдут на высокий показатель голевых действий.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3 за 2.12.