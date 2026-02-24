прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.78

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Большом» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сочи — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Сочи»

Турнирное положение: В 56 матчах «Сочи» набрал 40 очков, с которыми застрял на 11-й позиции в Западной конференции. От зоны топ-8 команду отделяют 26 пунктов.

Последние матчи: После победы над «Нефтехимиком» 12 февраля (5:3) «Сочи» вернулся на домашний лед, где потерпел поражение от «Локомотива» (1:2, от).

Крупными провалами для коллектива Дмитрия Михайлова и по игре, и по счету, обернулись выезды на площадку «Автомобилиста» (1:4) и «Динамо» Москва (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Денис Венгрыжановский, Дмитрий Кагарлицкий, Илья Николаев, Алексей Щетилин.

Состояние команды: По ходу регулярного сезона «Сочи» не удалось навязать предметную борьбу претендентам на кубковую восьмерку, а на прошлой неделе команда утратила математические шансы на плей-офф.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В тринадцати предыдущих встречах коллектив Дмитрия Михайлова потерпел одиннадцать поражений. В шести матчах из недавних семи результативность сочинцев ограничивалась одной заброшенной шайбой или вовсе игрой без голов.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: После 59 матчей «Динамо» Минск закрепилось на 2-й строчке Западной конференции с 78 очками в активе. От «Локомотива» команда отстает на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: В ходе предыдущих недель «Динамо» Минск дважды встретилось со «Спартаком». В Москве белорусы допустили поражение (3:4), но на своем льду взяли уверенный реванш (6:1).

Ничьей в основное время и поражением в серии буллитов завершился выезд команды Дмитрия Квартальнова на территорию «Локомотива» (4:5, бул.). Накануне в Нижнем динамовцы переиграли «Торпедо» (4:3).

Не сыграют: Джошуа Брук.

Состояние команды: «Динамо» Минск проводит уверенный сезон, а в его заключительной фазе продолжает борьбу за верхнюю строчку родной конференции.

В последних матчах команда Дмитрия Квартальнова выдает нестабильные результаты, но при этом много забивает. Так, в семи играх из предыдущих девяти белорусы забрасывали по 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 4 личных встречах из 5 последних

«Динамо» Минск обыграло «Сочи» в 3 шайбы и более в 3 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.93, ничья — в 5.31, победа «Динамо» Минск — в 1.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Сочи» остается безусловным аутсайдером без целей и игрового рисунка. В попытках догнать лидеров из Ярославля «Динамо» Минск не может терять очки в «Большом» и вместе с тем — не завершить встречу без привычно высоких цифр по реализации.

1.78 «Динамо» Минск победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Сочи — Динамо Минск позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: «Динамо» Минск победит + ТБ 4.5 за 1.78.

Прогноз: Команда Дмитрия Квартальнова со своей стороны сумеет справиться с атакующими попытками сочинцев, которые на форе белорусов будут выглядеть довольно скромно.

1.92 Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Сочи — Динамо Минск принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 2 за 1.92.