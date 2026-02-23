прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 24 февраля, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Металлург — Северсталь с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Металлург»

Турнирное положение: «Металлург» обеспечил досрочный выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команда из Магнитогорска занимает 1 место в Восточной конференции, в 57 матчах «сталевары» набрали 93 очков.

Последние матчи: «Лисы» на своем льду одержали тяжелую победу над «Адмиралом». Основное время поединка завершилось вничью (3:3). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Сергей Толчинский.

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Металлург» одержал победу в третьем матче подряд, переиграв также «Амур» (3:1) и «Барыс» (3:2 — после овертайма).

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» также обеспечила себе выход в 1/8 финала КХЛ. Хоккеисты из Череповцы занимают 2 место на Западе, в 60 играх клуб набрал 78 очков.

Последние матчи: Хоккеисты Андрея Козырева на выезде нанесли поражение «Барысу» (3:2 — после овертайма). Победный гол в составе «сталеваров» забил форвард Данил Аймурзин.

Не сыграют: В составе «Северстали» потери отсутствуют.

Состояние команды: В последних матчах «Северсталь» одержал победы над «Нефтехимиком» (3:1), «Шанхайскими Драконами» (3:2), СКА (2:2, 2:1 — после буллитов), а также уступил «Трактору» (2:5).

Статистика для ставок

«Металлург» занимает 1 место в Восточной конференции

«Северсталь» занимает 2 место в Западной конференции

В этом сезоне «Металлург» переиграл «Северсталь» (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.40, а победа «Северстали» — в 4.10.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 6 — за 1.70.

Прогноз: Обе команды подходят в измотанном состоянии после игр с «Адмиралом» и «Барысом». К тому же «Металлург» и «Северсталь» уже обеспечили себе место в 1/8 финала КХЛ, так хоккеисты из Магнитогорска и Череповцы могут сыграть в яркий хоккей, который не повлияет на положение в таблицы.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: В среднем за матча хоккеисты «Металлурга» забрасывают соперникам по 3 шайбы, можно сыграть на результативности хозяев.

