Игра в Екатеринбурге не раскроется должным образом

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Автомобилист — Авангард с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» провел 58 матчей, в которых заработал 70 очков. В таблице Востока екатеринбуржцы занимают 4-е место, на 5 баллов опережая «Нефтехимик».

Последние матчи: Во второй половине февраля «Автомобилист» в домашних стенах уничтожил «Металлург» Мг (8:1) и легко справился с «Сочи» (4:1).

Череда побед в Екатеринбурге прервалась в результате неожиданного поражения от «Адмирала» днями ранее (2:5). В последней встрече на Урале команда Николая Заварухина снесла «Шанхайских Драконов» (4:1) и обеспечила выход в плей-офф.

Не сыграют: Дмитрий Юдин.

Состояние команды: «Автомобилист» старается спокойно доиграть неплохой по содержанию регулярный сезон, не демонстрируя сверхпоказателей по числу побед.

Команда чередует положительные результаты при фрагментарных неудачах. В одиннадцати предыдущих встречах коллектив Николая Заварухина потерпел пять поражений. Трижды на этом отрезке уральцы проиграли у себя дома.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» после 58 матчей расположился на 2-й позиции в таблице Востока с 84 очками на счету. На 4 турнирных пункта омичи опережают «Ак Барс».

Последние матчи: Накануне «Авангард» провел серию матчей в родном Омске, которая началась с уверенной результативной победы над «Трактором» (6:2).

В другой игре команда Ги Буше крупно уступила «Ак Барсу» (2:5), но следом взяла верх над «Сибирью» (2:1, бул.). В заключительной встрече на «Арене G-Drive» омичи проиграли «Амуру» (3:4).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» в сущности проводит хороший сезон, но в ходе последнего отрезка выглядит местами разобранным.

В семи последних матчах команда Ги Буше потерпела три поражения. Все три потери омичи понесли на домашнем льду и во всех трех случаях пропускали первыми.

Статистика для ставок

В 3 последних личных встречах команды играли вничью в основное время

В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Автомобилист» победил в 5 личных встречах из 6 последних на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.30, победа «Авангарда» — в 2.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: В матче против тактически выверенного «Авангарда» команда Николая Заварухина не постесняется проявить излишнюю академичность и сыграть как можно плотнее в своей зоне, лишив соперников свободы действий.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.15.

Прогноз: На льду «Автомобилиста» бывают исключения, но в большинстве случаев команда в родных стенах не разочаровывает. В игре против большого соперника уральцы в который раз попытаются это доказать.

Ставка: «Автомобилист» победит в матче за 1.95.