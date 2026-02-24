Во вторник 24 февраля, екатеринбургский «Автомобилист» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20' Перерыв. В среднем темпе прошел первый период, команды поочерёдно владели инициативой, удалось «Автомобилисту» провести одну разящую атаку.

19' «Авто» играет в полном составе.

19' Сильный бросок Шарипзянова в створ ворот «Авто» с центра зоны атаки «Авангарда», щитком парировал вратарь хозяев Галкин.

18' Успел накрыть шайбу вратарь «Авто» Галкин распластавшись на льду, после броска в упор Наиля Якупова.

17' Удаление у «Автомобилиста», за игру высоко поднятой клюшкой удален Даниэль Спронг.

16' Позиционная атака «Авангарда».

15' Джованни Фьоре бросил с края зоны атаки «Авангарда», щитком отразил шайбу вратарь хозяев Галкин.

14' Чуть больше стал атаковать «Авангард», но в обороне надежно действуют екатеринбуржцы.

13' Артём Блажиевский совершил наброс на ворота «Авто» от синей линии, разглядел полёт шайбы вратарь хозяев Владимир Галкин.

12' Контролируют хоккеисты «Авто» шайбу по всему периметру площадки.

11' Увереннее стали действовать хоккеисты «Авто» после заброшенной шайбы.

10' Гоол! 1:0. Егор Черников убежал на рандеву с вратарем «Авангарда» и технично послал шайбу в верхний угол ворот, без шансов для Серебрякова.

09' Даниэль Спронг в быстрой атаке «Авто» нанес броско из круга вбрасывания, сумел среагировать вратарь гостей Никита Серебряков.

08' Позиционная атака «Авангарда», но дело до броска по воротам «Авто» не доходит пока.

07' Команда «Авангард» играет в полном составе.

06' Организованно обороняется «Авангард» в меньшинстве, пока мало что получается у «Авто» в большинстве.

05' Удается игрокам «Авангарда» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

05' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за подножку удален Николай Прохоркин.

04' В спокойном темпе развивается игра.

03' Позиционная атака «Авангарда», внимательно в обороне действуют хозяева.

02' Поочередно команды проводят атаки в попытке захватить инициативу.

01' Матч начался!

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется.

16:50 Матч пройдет на « УГМК-Арене» в Екатеринбурге, вмещающей 12 588 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Сергей Морозов из Московской области и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд:

Стартовый состав «Автомобилиста» Телеграм ХК «Автомобилист»

«Автомобилист»: Галкин (Аликин); Воробьёв (А) — Зборовский; Хрипунов — Бывальцев (А) — Денежкин; Паутов — Блэкер; Спронг — Да Коста — Голышев; Трямкин (К) — Осипов; Кизимов — Шаров — Мэйсек; Ишимников; Шашков — Романцев — Черников.

Стартовый состав «Авангарда» Телеграм ХК «Авангард»

«Авангард»: Серебряков (Мишуров); Шарипзянов (К) — Чеккони; Окулов — Пономарёв — Рашевский; Блажиевский — Чистяков (А); Якупов — Прохоркин (А) — Игумнов; Лажуа — Ибрагимов; Фьоре — Маклауд — Котляревский; Гуляев; Мартынов — Долженков — Пилипенко.

«Автомобилист»

«Автомобилист» провел 58 матчей, в которых заработал 70 очков. В таблице Востока екатеринбуржцы занимают 4-е место, на 5 баллов опережая «Нефтехимик». Во второй половине февраля «Автомобилист» в домашних стенах уничтожил «Металлург» Мг (8:1) и легко справился с «Сочи» (4:1). Череда побед в Екатеринбурге прервалась в результате неожиданного поражения от «Адмирала» днями ранее (2:5). В последней встрече на Урале команда Николая Заварухина снесла «Шанхайских Драконов» (4:1) и обеспечила выход в плей-офф.

«Автомобилист» старается спокойно доиграть неплохой по содержанию регулярный сезон, не демонстрируя сверхпоказателей по числу побед. Команда чередует положительные результаты при фрагментарных неудачах. В одиннадцати предыдущих встречах коллектив Николая Заварухина потерпел пять поражений. Трижды на этом отрезке уральцы проиграли у себя дома. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Дмитрий Юдин.

«Авангард»

«Авангард» после 58 матчей расположился на 2-й позиции в таблице Востока с 84 очками на счету. На 4 турнирных пункта омичи опережают «Ак Барс». Накануне «Авангард» провел серию матчей в родном Омске, которая началась с уверенной результативной победы над «Трактором» (6:2). В другой игре команда Ги Буше крупно уступила «Ак Барсу» (2:5), но следом взяла верх над «Сибирью» (2:1, бул.). В заключительной встрече на «Арене G-Drive» омичи проиграли «Амуру» (3:4).

«Авангард» в сущности проводит хороший сезон, но в ходе последнего отрезка выглядит местами разобранным. В семи последних матчах команда Ги Буше потерпела три поражения. Все три потери омичи понесли на домашнем льду и во всех трех случаях пропускали первыми. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Александр Волков.

Личные встречи

В 3 последних личных встречах команды играли вничью в основное время. В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов. «Автомобилист» победил в 5 личных встречах из 6 последних на домашнем льду.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15