В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» провело 59 матчей, в которых набрало 74 очка. В таблице Запада нижегородцы расположены на 4-й строчке, на 2 пункта отставая от тройки лидеров.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Торпедо» вернулось на домашний лед после пятиматчевой командировки. Возвращение это сопровождалось поражением от «Динамо» Москва (2:4).

В следующей встрече в «Нагорном» команда Алексея Исакова добилась волевой победы над «Шанхайскими Драконами» (4:3, от), тогда как в последней игре в более тяжелых условиях справилась с «Ак Барсом» (3:2, бул.).

Не сыграют: В составе «Торпедо» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В рамках последней игровой недели «Торпедо» обеспечило досрочный выход в кубковый раунд. Теперь же команда попытается закрепиться на 4-й позиции, а при более благоприятных раскладах — обосноваться в топ-3.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Тем не менее текущий отрезок в исполнении команды Алексея Исакова оставляет желать лучшего. В частности, в десяти последних матчах нижегородцы потерпели шесть поражений.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В активе минского «Динамо» — 76 очков после 58 матчей. В таблице Западной конференции белорусский клуб находится на 2-м месте, на 7 баллов отставая от «Локомотива».

Последние матчи: Днями ранее «Динамо» Минск дважды встретилось со «Спартаком». На московской территории белорусы потерпели поражение (3:4), а в родных стенах — переехали соперника (6:1).

Последнюю игру команда Дмитрия Квартальнова провела на домашней арене «Локомотива». В битве представителей лидерской группы Запада минчане драматично уступили (4:5, бул.).

Не сыграют: Джошуа Брук.

Состояние команды: Неделями ранее «Динамо» Минск устроилось на девять поражений в тринадцати матчах и, казалось, начало ломать все то, что так бережно выстраивала по ходу яркого сезона.

Однако на смену провальному циклу пришли четыре победы в шести играх и 9 набранных баллов за аналогичный период, за счет которых команда стабилизировала ситуацию и вернулась в гонку лидеров.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 3 последних личных встречах

«Торпедо» не забивало больше 1 гола в 2 последних личных встречах

«Динамо» Минск не проигрывает на льду «Торпедо» на протяжении 4 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, победа «Динамо» Минск — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Динамо» Минск не демонстрирует безупречную форму на длинных отрезках, но с командами, близкими к лидерскому трио, должно без вопросов разбираться за счет характерного темпового хоккея с высоким объемом остроты в чужой зоне.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.15.

Прогноз: Ввиду отсутствия стабильности в качестве атакующего исполнения «Торпедо» рискует столкнуться с проблемами в наступательных фазах против команды, способной выстраивать надежную линию защиты.

Ставка: Индивидуальный тотал «Торпедо» меньше 2.5 за 1.90.