прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Арене Металлург» 22 февраля. Начало встречи — в 14:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: С 91 баллом после 56 матчей, «Металлург» Мг закрепился на 1-м месте в таблице Восточной конференции, на 7 турнирных пунктов опережая «Авангард».

Последние матчи: В ходе нескольких предыдущих соревновательных дней «Металлург» Мг понес потери на территории «Салавата Юлаева» (3:4, бул.) и «Автомобилиста» (1:8).

За катастрофической неудачей в Екатеринбурге последовала непростая победа над «Барысом» в Астане (3:2, от). Вернувшись в Магнитогорск, команда Андрея Разина переиграла «Амур» (3:1).

Не сыграют: В составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Металлург» Мг проводит выдающийся сезон, который сопровождается самоуверенной игрой наряду с высокой динамикой турнирного движения.

Перед серией недавних неудачных выездов команда Андрея Разина добилась пяти побед кряду, а на более раннем отрезке — выиграла в восьми встречах поочередно. Тем временем по результативности «Магнитка» остается безальтернативным лидером лиги — 224 шайбы.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» после 56 матчей томится на 11-й строке Востока с 40 очками на балансе. От зоны плей-офф представители Владивостока отстают на 17 баллов.

Последние матчи: С момента февральской паузы в КХЛ «Адмирал» провел четыре матча. В трех домашних встречах на этом отрезке приморцы уступили «Авангарду» (2:3, бул.), «Трактору» (2:3) и «Амуру» (0:3).

После провального дерби Дальнего Востока команда Олега Браташа встретилась с «Автомобилистом» на «УГМК-Арене», где внезапно была зафиксирована яркая победа (5:2).

Не сыграют: Владимир Брюквин, Александр Дарьин, Никита Сошников.

Состояние команды: «Адмирал» заканчивает регулярный сезон без каких-либо предметных задач, демонстрируя в большинстве матчей несостоятельность с точки зрения игры.

Фрагментарно владивостокцам удается пускать пыль в глаза за счет побед, но в целом команда выглядит вымотанной и разобранной. До недавней встречи в Екатеринбурге приморцы потерпели пятнадцать поражений в шестнадцати матчах.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг победил в 4 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

В 3 последних личных встречах на льду «Металлурга» была ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.33, ничья — в 6.65, победа «Адмирала» — в 7.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: На льду лидеров чемпионата встретятся команды из разных весовых категорий. При этом в пользу хозяев в данном контексте говорит все — от формы и результативности до качества игры в целом. В родных стенах Андрея Разина переедет безусловного аутсайдера за счет фирменного темпового хоккея.

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 5.5 за 2.02.

Прогноз: В родных стенах сильнейшая команда чемпионата сделает ставку на тотальное доминирование — в лучших принципах активной атакующей игры.

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.00.