прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Арене Трактор» 18 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за 1.92.

«Трактор»

Турнирное положение: После 55 матчей «Трактор» занимает 7-е место в Восточной конференции с 58 очками на счету. От клубов пятерки челябинцы отстают на 2 зачетных балла.

Последние матчи: Последнюю соревновательную неделю «Трактор» провел в рамках гостевой серии, начавшейся с эпичной победы над «Амуром» (6:5).

Следом в менее содержательном ритме команда Евгения Корешкова разобралась с «Адмиралом» (3:2). В последнем матче челябинцы потерпели крупное поражение от «Авангарда» (2:6).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Трактор» готовится к будущим кубковым раундам в неоднозначной форме. Коллектив Евгения Корешкова по-прежнему играет непоследовательно и не может выработать систему.

Во второй половине января челябинцами были допущены четыре поражения в пяти матчах, после чего команда выдала четыре победы кряду, приятные впечатления от которых сгубили на льду «Авангарда» днями ранее.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: С 60 очками после 55 матчей, «Салават Юлаев» находится на 5-м месте в таблице Востока, на 1 пункт опережая «Нефтехимик», расположенный строкой ниже.

Последние матчи: Перед февральской паузой в КХЛ «Салават Юлаев» на своей территории разобрался с «Торпедо» (3:1) и «Нефтехимиком» (2:1).

После возобновления чемпионата в рядах проигравших в Уфе оказался «Металлург» Мг (4:3, бул.). Серия команды Виктора Козлова с турнирными приобретениями прервалась 16 января на площадке СКА (0:4).

Не сыграют: У «Салавата Юлаева» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Салават Юлаев» набрал исключительную форму. На финальном этапе регулярного сезона команда Виктора Козлова функционирует на предельной планке системного качества.

В начале прошлого месяца уфимцы выдали серию из пяти побед кряду, а после двух поражений — последствия которых сейчас не столь заметны — сформировали новую, в моменте добравшуюся до отметки в шесть матчей.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 4 личных встречах из 6 последних

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Трактор» одержал 6 побед в 7 последних матчах дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.94, ничья — в 4.39, победа «Салавата Юлаева» — в 3.47.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Трактор» по широте состава может обладать протокольным преимуществом, но «Салават Юлаев» находится в лучших кондициях с начала сезона и способен проявить упорство, которое принесет результат.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.92.

Прогноз: При всей вариативности исполнителей челябинцы по-прежнему испытывают проблемы в обороне. В уязвимости «Трактора» вблизи собственных ворот «СЮ» попытается выискать выгодный шанс с точки зрения высокой реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.20.