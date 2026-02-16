В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Германия встретится с Францией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 17 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Германия — Франция с коэффициентом для ставки за 1.98.
Германия
Путь к плей-офф: На общем этапе сборная Германии набрала 3 очка, с которыми заняла 2-е место в группе С, по дополнительной разнице опередив Данию и Латвию.
Последние матчи: Олимпиаду в Милане Германия начала с победы над Данией (3:1), благодаря голу Леона Драйзайтля и дублю Тима Штюцле.
Во втором туре команда Харольда Крайса в эпичной игре уступила Латвии (3:4), а в заключительной встрече не смогла навязать борьбу США (1:5).
Не сыграют: В составе Германии кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: На групповой стадии Германия, как кажется, должна была брать большее, но в турнирном значении добилась того, на что претендовала перед началом — позиция вслед за США.
В двух матчах из трех команда Крайса забрасывала строго по 3 шайбы, тогда как ключевая проблема на дистанции кроется в обороне. Из-за потери концентрации немцы не смогли сберечь гандикап против латвийцев и относительно быстро просели под давлением США.
Франция
Путь к плей-офф: Франция завершила общий этап без турнирных приобретений и прописалась на 4-й позиции в группе А с разницей забитых и пропущенных 5:20.
Последние матчи: Дебютировала на Играх в Милане сборная Франции бесхарактерно — отлетела в матче против Швейцарии, не отметившись результативными действиями (0:4).
Совершенно другой по содержанию оказалась проигранная встреча с Чехией (3:6), в которой французы до поры излучали уверенность. Против Канады команда Йорика Трея ожидаемо сдулась (2:10).
Не сыграют: У Франции нет игроков, которые пропустят матч.
Состояние команды: Несмотря на ноль набранных очков и минимальные шансы на проход в четвертьфинал, за общий этап Олимпиады Франции не должно быть стыдно.
В матче против Чехии команда Трея показала характер и способность переламывать ход игры, тогда как во встрече с Канадой отметилась умением извлекать максимум из скромного числа голевых моментов.
Статистика для ставок
- Франция проиграла в 3 предыдущих матчах с разницей в 3 шайбы и более
- Германия одержала 8 побед в 9 последних личных встречах
- В 3 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 7.00, победа Франции — в 8.10.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 6.5 — за 1.94.
Прогноз: В матче против французов превосходящие в классе немцы получают фактически первую возможность на этой Олимпиаде продемонстрировать свои самые сильные качества в атаке и выйти на высокий показатель реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 4.5 за 1.98.
Прогноз: Франция на этих Играх забивала канадцам и чехам. Наверняка во встрече с соперником более низкого полета команда Трея доставит еще больше неприятностей.
Ставка: Франция победит с форой +2.5 за 1.97.