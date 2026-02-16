В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Германия встретится с Францией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 17 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Германия — Франция с коэффициентом для ставки за 1.98.

Германия

Путь к плей-офф: На общем этапе сборная Германии набрала 3 очка, с которыми заняла 2-е место в группе С, по дополнительной разнице опередив Данию и Латвию.

Последние матчи: Олимпиаду в Милане Германия начала с победы над Данией (3:1), благодаря голу Леона Драйзайтля и дублю Тима Штюцле.

Во втором туре команда Харольда Крайса в эпичной игре уступила Латвии (3:4), а в заключительной встрече не смогла навязать борьбу США (1:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе Германии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На групповой стадии Германия, как кажется, должна была брать большее, но в турнирном значении добилась того, на что претендовала перед началом — позиция вслед за США.

Прогнозы и ставки на хоккей

В двух матчах из трех команда Крайса забрасывала строго по 3 шайбы, тогда как ключевая проблема на дистанции кроется в обороне. Из-за потери концентрации немцы не смогли сберечь гандикап против латвийцев и относительно быстро просели под давлением США.

Франция

Путь к плей-офф: Франция завершила общий этап без турнирных приобретений и прописалась на 4-й позиции в группе А с разницей забитых и пропущенных 5:20.

Последние матчи: Дебютировала на Играх в Милане сборная Франции бесхарактерно — отлетела в матче против Швейцарии, не отметившись результативными действиями (0:4).

Совершенно другой по содержанию оказалась проигранная встреча с Чехией (3:6), в которой французы до поры излучали уверенность. Против Канады команда Йорика Трея ожидаемо сдулась (2:10).

Не сыграют: У Франции нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Несмотря на ноль набранных очков и минимальные шансы на проход в четвертьфинал, за общий этап Олимпиады Франции не должно быть стыдно.

В матче против Чехии команда Трея показала характер и способность переламывать ход игры, тогда как во встрече с Канадой отметилась умением извлекать максимум из скромного числа голевых моментов.

Статистика для ставок

Франция проиграла в 3 предыдущих матчах с разницей в 3 шайбы и более

Германия одержала 8 побед в 9 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Германии оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 7.00, победа Франции — в 8.10.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 6.5 — за 1.94.

Прогноз: В матче против французов превосходящие в классе немцы получают фактически первую возможность на этой Олимпиаде продемонстрировать свои самые сильные качества в атаке и выйти на высокий показатель реализации.

1.98 Индивидуальный тотал Германии больше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Германия — Франция принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Индивидуальный тотал Германии больше 4.5 за 1.98.

Прогноз: Франция на этих Играх забивала канадцам и чехам. Наверняка во встрече с соперником более низкого полета команда Трея доставит еще больше неприятностей.

1.97 Франция победит с форой +2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Германия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Франция победит с форой +2.5 за 1.97.