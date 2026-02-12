прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 12:30 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмирал» провел 53 матча, в которых набрал 38 очков. В таблице Восточной конференции приморцы томятся на 11-м месте, отставая от зоны плей-офф на 18 пунктов.

Последние матчи: 31 января «Адмирал» вернулся на домашний лед, где в первом матче в рамках новой серии потерпел крупное поражение от «Автомобилиста» (1:4).

Перед паузой в чемпионате команда Олега Браташа уступила «Торпедо» (2:3, от) и «Барысу» (1:4). В недавней встрече на «Фетисов-Арене» приморцы проиграли «Авангарду» (2:3, бул.).

Не сыграют: Владимир Брюквин, Александр Дарьин.

Состояние команды: «Адмирал» проводит скверный сезон, в рамках которого довольно рано выпал из борьбы за плей-офф и стал менее вариативен в кадровом плане.

В четырнадцати последних матчах за владивостокцами был закреплен только один победный результат. В восьми встречах на этом отрезке в ворота дальневосточников вколачивали не менее 4-х голов.

«Трактор»

Турнирное положение: В активе «Трактора» находятся 56 очков после 53 матчей, в результате чего представители Челябинска прописались на 7-м месте на Востоке, на 2 пункта отставая от «Салавата Юлаева».

Последние матчи: В ходе серии гостевых матчей в конце января «Трактор» проиграл «Металлургу» Мг (2:3) и «Авангарду» (0:1), но добился победы над «Сибирью» (3:1).

В первой февральской встрече команда Евгения Корешкова дома разнесла «Ак Барс» (4:0). Тем временем новый выездной этап челябинцы начали с эффектной победы над «Амуром» (6:5).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: С момента назначения Евгения Корешкова «Трактор» не стал стабильнее. Команду по-прежнему лихорадит на отрезках, в чем можно было убедиться в ходе недавней серии из четырех поражений в пяти матчах.

Тем не менее в трех последних встречах челябинцы обошлись без потерь и в сумме забросили 13 голов. По результативности уральцы входят в тройку лучших представителей Восточной конференции.

«Трактор» победил в 5 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

«Трактор» одержал 4 победы в 5 последних личных встречах на льду «Адмирала»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.50, ничья — в 4.50, победа «Трактора» — в 1.71.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: Единичные успехи «Адмирала» не влияют ни на турнирный рисунок, ни на игровой. Команда Олега Браташа выглядит ужасающе во всех проявлениях, поэтому «Трактор», испытывающий нехватку победных результатов, претендует на содержательный выезд.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 2.05.

Прогноз: Челябинцы при всех своих проблемах умеют забивать много и оказывать давление на андердогов, оборона которых тотчас теряет устойчивость. Аналогичный сценарий наверняка будет преобладать и во Владивостоке.

Ставка: «Трактор» забьет во всех периодах за 2.60.