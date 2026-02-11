прогноз на матч Олимпийских игр за 1.88

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Швейцария встретится с Францией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 12 февраля. Начало матча — в 14:10 (мск).

Швейцария

Турнирное положение: На последней Олимпиаде швейцарцы заработали 1 балл в рамках группового этапа и сумели дойти до четвертьфинала, где сгорели Финляндии (1:5).

Последние матчи: Серию предыдущих матчей команда Патрика Фишера провела в рамках домашнего этапа Евротура.

Однако ряд декабрьских игр 2025 года был провален. Поочередно сборная Швейцарии проиграла Швеции (2:3, бул.), Чехии (3:5) и Финляндии (3:4, от).

Не сыграют: У Швейцарии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сборной Швейцарии досталась тяжелейшая группа, но на фоне ряда успехов на международном уровне команда будет претендовать на яркую кампанию в плей-офф.

С точки зрения состава команда Патрика Фишера уступает той же Чехии и тем более Канаде, но за счет самоотдачи, вратарской линии и тактических идей швейцарцы способны выдать одну-две сенсации.

Франция

Турнирное положение: Последним крупным турниром Франции стал чемпионат мира-2025, где команда заработала 1 зачетный балл в 7 матчах и заняла 7-е место в группе А.

Последние матчи: В ноябре и декабре 2025 года Франция провела серию игр в рамках Кубка европейских наций, где одержала четыре победы при двух поражениях.

На зимнем этапе описываемого турнира команда Йорика Трея уступила Польше (3:4 бул.), но одержала верх над Венгрией (5:2) и Италией (2:1).

Не сыграют: Встречу может пропустить Александр Тексье.

Состояние команды: По ходу Олимпийских игр в Милане сборной Франции предстоит столкнуться с давлением, которое зачастую испытывают главные аутсайдеры международных турниров.

Кампанию 2026 года коллектив Йорика Трея проведет в классическом формате без ярко выраженных звезд первой величины, в результате чего от «трехцветных» не ждут каких-либо предметных свершений.

Статистика для ставок

Швейцария обыграла Францию в 9 последних личных встречах кряду

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 6.5 голов

Швейцария забивала 4 гола и более в 3 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 1.11, ничья — в 10.70, а победа Франции — в 19.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.91.

Прогноз: Для Швейцарии предстоящая встреча является важнейшей в контексте победных баллов, поэтому матч против самого легкого соперника группы команда наверняка попытается провести во всех отношениях образцово.

Ставка: Швейцария забьет во всех периодах за 1.88.

Прогноз: От сборной Франции едва ли стоит ожидать высокую голевую активность с учетом концентрации, с которой швейцарцы выйдут на этот матч.

Ставка: Индивидуальный тотал Франции меньше 1 за 1.97.