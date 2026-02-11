В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Минск-Арене» 12 февраля. Начало встречи — в 19:10 (мск).

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда из Беларуси вышла на 2-е место в Западной конференции, набрав в 54 играх 71 балл и опередив на 1 турнирный пункт «Северсталь».

Последние матчи: После серии гостевых провалов в конце января «Динамо» Минск вернулось на домашний лед, где потерпело поражение от СКА (3:4, бул.).

По-настоящему фестивальным получился следующий матч в Тольятти, где белорусы переехали «Ладу» (8:3). В последней встрече в родных стенах команда Дмитрия Квартальнова разнесла «Северсталь» (7:4).

Не сыграют: Джошуа Брук, Андрей Стась.

Состояние команды: Внутренние конфликты на финише регулярного сезона рискуют перечеркнуть все то, чего «Динамо» Минск старательно добивалось по ходу кампании.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако серия неудач и неразберихи, как кажется, сводится на нет. На фоне четырех поражений кряду команда Дмитрия Квартальнова вновь показала лучшую версию, набрав 4 очка в двух матчах при 15 заброшенных шайбах в сумме.

«Локомотив»

Турнирное положение: После 55 матчей «Локомотив» закрепился на 1-й строчке Западной конференции с 77 очками в активе. На 6 пунктов ярославцы опережают минчан.

Последние матчи: Незадолго до звездной паузы в КХЛ «Локомотив» на своей территории разобрался с главными неудачниками Запада — «Ладой» (3:1) и «Сочи» (3:0).

В следующем матче в родных стенах команда Боба Хартли одержала волевую победу над «Спартаком» (3:1). Последнюю игру ярославцы провели на льду «Шанхайских Драконов», где все завершилось более скромно (2:0).

Не сыграют: У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: «Локомотив» сейчас не так спокоен, как годом ранее. Но в контексте борьбы за верхние строчки и системного хоккея коллектив Боба Хартли не испытывает серьезных проблем.

К выезду в столицу Беларуси ярославцы готовятся на фоне семи побед кряду, добытых в классическом стиле — без голевой бесшабашности и с предельной концентрацией в обороне. Так, в шести матчах на этом отрезке лидер Запада не пропускал больше одной шайбы.

Статистика для ставок

В 7 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

«Динамо» Минск одержало 4 победы над «Локомотивом» в последних матчах на домашнем льду

В 3 личных встречах из 5 последних команды не забивали в первом периоде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.38, победа «Локомотива» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: Минчане в последние недели выглядят совсем не так, как полагается одному из лидеров таблицы, тогда как «Локомотив» на дистанции находится в отличной форме. Нынешнее распределение сил и ментальная составляющая говорят в пользу команды Боба Хартли.

1.95 «Локомотив» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Динамо Минск — Локомотив позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.95.

Прогноз: Личные встречи между этими командами редко сопровождаются результативным безумием. Отталкиваясь от этой тенденции и статистики пропущенных шайб — соперники входят в трио лидеров Запада по данному показателю — можно предположить скромное развитие событий в предстоящем матче.

2.06 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Динамо Минск — Локомотив принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.