В четверг, 12 февраля, минское «Динамо» примет ярославский «Локомотив» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

04' Инициатива у «Динамо».

03' Технично владеют шайбой минчане, планомерно подбираясь с ней к воротам «Локомотива».

02' Бросок Пинчука из круга вбрасывания зоны атаки «Динамо», блином отразил шайбу вратарь гостей Даниил Исаев.

02' Позиционная атака «Динамо», обороняется «Локо».

01' Активно начинают обе команды, при первой возможности стремясь в атаку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

19:08 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:00 Матч пройдет в «Минск-Арене», вмещающей 15 086 зрителей.

18:50 Главными судьями матча будут Денис Наумов из Тольятти и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Мелош, Хенкель, Смит, Диц, Улле; Энас, Липский, Лимож, Мороз, Кузнецов, Сотишвили, Спунер, Карабань, Бориков, Усов, Пинчук, Шипачёв, Пышкайло, Галиев.

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Ульев, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэйз, Красковский, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Волков.

«Динамо» Минск

Команда из Беларуси вышла на 2-е место в Западной конференции, набрав в 54 играх 71 балл и опередив на 1 турнирный пункт «Северсталь». После серии гостевых провалов в конце января «Динамо» Минск вернулось на домашний лед, где потерпело поражение от СКА (3:4, бул.). По-настоящему фестивальным получился следующий матч в Тольятти, где белорусы переехали «Ладу» (8:3). В последней встрече в родных стенах команда Дмитрия Квартальнова разнесла «Северсталь» (7:4).

Внутренние конфликты на финише регулярного сезона рискуют перечеркнуть все то, чего «Динамо» Минск старательно добивалось по ходу кампании. Однако серия неудач и неразберихи, как кажется, сводится на нет. На фоне четырех поражений кряду команда Дмитрия Квартальнова вновь показала лучшую версию, набрав 4 очка в двух матчах при 15 заброшенных шайбах в сумме. Не помогут команде в отчетной встрече Джошуа Брук и Андрей Стась.

«Локомотив»

После 55 матчей «Локомотив» закрепился на 1-й строчке Западной конференции с 77 очками в активе. На 6 пунктов ярославцы опережают минчан. Незадолго до звездной паузы в КХЛ «Локомотив» на своей территории разобрался с главными неудачниками Запада — «Ладой» (3:1) и «Сочи» (3:0). В следующем матче в родных стенах команда Боба Хартли одержала волевую победу над «Спартаком» (3:1). Последнюю игру ярославцы провели на льду «Шанхайских Драконов», где все завершилось более скромно (2:0).

«Локомотив» сейчас не так спокоен, как годом ранее. Но в контексте борьбы за верхние строчки и системного хоккея коллектив Боба Хартли не испытывает серьезных проблем. К выезду в столицу Беларуси ярославцы готовятся на фоне семи побед кряду, добытых в классическом стиле — без голевой бесшабашности и с предельной концентрацией в обороне. Так, в шести матчах на этом отрезке лидер Запада не пропускал больше одной шайбы. У «Локомотива» нет игроков, которые пропустят матч.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 3 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. Во всех 3 играх побеждали хозяева: «Локомотив» (3:2 Б и 2:1), «Динамо» (3:2 Б).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 61 матч. В 33 играх победил «Локомотив» в основное время, в 18 «Динамо». В овертаймах победа чаще оставалась за ярославцами: 3 победы «Локомотива» и 2 у «Динамо». В серии буллитов у «Динамо» 4 победы, у «Локо» 1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95