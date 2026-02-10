прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 1.93

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Швеция встретится с Италией. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 11 февраля. Начало матча — в 23:10 (мск).

Швеция

Турнирное положение: На последней Олимпиаде Швеция набрала 7 очков, заняв 2-е место в группе C. В раунде на вылет скандинавы дошли до матча за бронзу, в котором уступили Словакии (0:4).

Последние матчи: В декабре прошлого года сборная Швеции провела свои последние матчи — в рамках швейцарского этапа Евротура.

Непростую победу команда Сэма Халлама вырвала у Швейцарии на старте (3:2, бул.), после чего забрала будничный результат в матче против Финляндии (4:2) и разнесла Чехию (5:0).

Не сыграют: Встречу рискует пропустить вратарь Йеспер Уоллстедт.

Состояние команды: На Играх 2022 года Швеция заняла итоговое четвертое место. Предстоящий же турнир в Милане коллектив Сэма Халлама рассматривает как возможность завоевать медали.

Пробиться в игру за золото шведам будет сложно, но на бронзу «Тре Крунур» попытаются замахнуться с учетом боеспособного состава, которому, как кажется, в моменте может не хватить ярких звезд атакующего плана.

Италия

Турнирное положение: Для Италии последним значимым турниром был чемпионат мира 2022 года, в котором команда набрала 1 балл и понизилась в классе.

Последние матчи: В период с ноября по декабрь 2025 года Италия провела шесть матчей под эгидой Кубка европейских наций, где были одержаны три победы.

На флажке турнира итальянцы уступили Польше (2:4) и Франции (1:2). Последний матч команда Юкки Ялонена провела 4 февраля против Германии. В товарищеской игре «Скуадра Адзурра» также потерпела поражение (3:4).

Не сыграют: У Италии нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Команду-хозяйку Олимпиады возглавил Юкка Ялонен — тренер, с которым сборная Финляндии прожила лучший период в истории, включая золото на Играх 2022 года.

За счет опытного специалиста итальянцы надеются на достойный перфоманс, но в сущности скромный состав не позволит им пробиться в стадию решающих матчей.

Статистика для ставок

Швеция идет без поражений на протяжении 7 последних матчей во всех турнирах

Швеция не проиграла Италии ни в одной личной встрече в истории

Швеция разгромила Италию с разницей в 7 голов и более в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 29.00, а победа Италии — в 50.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 6.5 — за 2.11.

Прогноз: Италия видится одним из главных андердогов хоккейного турнира среди мужчин. Мотивированным на старте шведам не составит труда прибить сборную с весьма ограниченными кадровыми ресурсами и игровыми возможностями.

Ставка: Швеция победит в каждом периоде за 1.93.

Прогноз: В условиях тотального превосходства Швеция наверняка добьется высокой результативности.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.73.