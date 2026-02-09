В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Нефтехимик» обосновался на 5-м месте. С 59 очками после 53 матчей, нижнекамцы опережают «СЮ» на 1 зачетный балл.

Последние матчи: Незадолго до паузы в чемпионате «Нефтехимик» провел не лучшую серию выездов, которая началась с ужасающего провала на льду «Ак Барса» (1:6).

Еще один турнирно значимый матч команда Игоря Гришина провалила на площадке «Салавата Юлаева» (1:2). Тем временем в последней игре «Нижнекамск» сокрушил «Сибирь» (5:2).

Не сыграют: В составе «Нефтехимика» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Нефтехимик» по ходу этого сезона смотрится здорово и по-хорошему дерзко, и даже в условиях не самых сильных этапов не теряет лицо.

На протяжении нескольких предыдущих недель команда Игоря Гришина выдала серию, которая насчитывала семь побед кряду. Кроме того, на отрезке в тринадцать предыдущих матчей нижнекамцы только раз пропустили больше 2 голов.

СКА

Турнирное положение: После 52 матчей СКА находится на 8-й позиции Западной конференции с 58 очками в активе. От «Шанхайских Драконов» петербуржцы ушли в отрыв на 11 баллов.

Последние матчи: Неделями ранее СКА провалил ряд значимых в турнирном плане матчей. В частности, понес потери в играх против «Спартака» (0:4) и ЦСКА (2:3, бул.).

Прервать серию поражений команде Игоря Ларионова удалось 3 февраля на льду «Динамо» Минск (4:3, бул.). В последней встрече армейцы взяли верх над «Северсталью» (3:1).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Идея перестройки в СКА пока не приживается. Команда проваливает регулярку и на текущий момент не видится готовой к основательной борьбе на стадии плей-офф.

До недавней поездки в Минск коллектив Игоря Ларионова устроился на семь поражений кряду. Только в двух матчах на этом отрезке армейцам удалось поразить ворота соперников больше одного раза.

«Нефтехимик» не проигрывает дома на протяжении 5 последних матчей

«Нефтехимик» обыграл СКА в 3 последних встречах на своей территории

«Нефтехимик» не проигрывает СКА в основное время на протяжении 3 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.19, победа СКА — в 2.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: Для «Нефтехимика» по-прежнему не бывает простых матчей. Тем не менее это не мешает команде Игоря Гришина добиваться отличных результатов, в том числе и на домашнем льду. В контексте предстоящей встречи важно отметить, что форма СКА нынче не столь безусловна, чтобы у хозяев не было шансов.

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 1.83.

Прогноз: «Нефтехимик» умеет защищаться надежно, что команда продемонстрировала в ряде предыдущих матчей. Наверняка нижнекамцы будут добиваться того же в предстоящей игре против соперника, испытывающего проблемы со стабильностью в атаке.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.94.