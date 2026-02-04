прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 февраля. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Северсталь»

Турнирное положение: После 53 матчей «Северсталь» находится на 2-м месте Западной конференции с 70 очками в активе и на 3 балла отстает от 1-го «Локомотива».

Последние матчи: В заключительных матчах январского цикла «Северсталь» забрала победные результаты на аренах «Торпедо» (3:2, от) и московского «Динамо» (3:2).

Тем временем февральскую серию команда Андрея Козырева начала с домашней встречи со «Спартаком», которому сгорела без шансов (1:5).

Не сыграют: Данил Веряев, Артем Жуков.

Состояние команды: «Северсталь» проводит исключительную регулярку, демонстрируя игру высшего содержания, которая на дистанции позволяет бороться за лидерство на Западе.

На текущий момент команда Андрея Козырева обладает второй в конференции результативностью, тогда как на девять последних домашних матчей череповчан пришлись шесть побед.

СКА

Турнирное положение: СКА провел 51 встречу, набрав 56 очков. В таблице Западной конференции петербуржцы занимают 8-ю позицию, на 9 баллов опережая «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: На стартовом отрезке текущей гостевой серии СКА потерпел крупное поражение в принципиально важном матче против «Спартака» (0:4).

Еще одну неудачу команда Игоря Ларионова допустила в дерби на площадке ЦСКА (2:3, бул.). Новую игровую неделю петербуржцы начали с долгожданной победы на льду «Динамо» Минск (4:3, бул.).

Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Едва ли СКА сумеет убедить в своей конкурентоспособности по ходу сезона, который сопровождается длительными сериями провалов на фоне невозможности подняться выше 8-й строчки Запада.

До недавнего выезда в Беларусь коллектив Игоря Ларионова потерпел семь поражений подряд. В рамках этого же цикла петербуржцы забивали один гол и меньше в пяти встречах.

Статистика для ставок

СКА одержал 8 побед в 10 личных встречах на льду «Северстали»

В 3 последних личных встречах в Череповце команды забивали больше 6.5 голов

В 5 последних личных встречах команды забивали больше 6.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа СКА — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: СКА подходит к этой игре в безобразной форме, что «Северсталь», безусловно, воспримет как хороший шанс набрать столь необходимые в рамках гонки лидеров победные баллы в родных стенах.

Прогноз: Для команды Андрея Козырева важнейшими в этой встрече станут вопросы контроля и инициативы, в связи с чем от хозяев можно ожидать мощные в плане исполнения стартовые двадцать минут.

