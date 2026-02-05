Сумеет ли СКА набрать очки в Череповце?

В четверг, 5 февраля, череповецкая «Северсталь» примет питерский СКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

36' Бросок Цицюры с близкого расстояния по воротам СКА, шайба рядом со штангой пролетела.

35' Матвей Короткий бросал с ходу после поперечной передачи, успел вратарь «Северстали» Шостак переместиться и отразить шайбу.

35' Аймурзин обыграв вратаря СКА, не сумел завезти шайбу в открытый угол ворот.

34' В полном составе играет «Северсталь».

33' Расставились игроки СКА в зоне атаки в большинстве.

32' Вывели хоккеисты «Северстали» шайбу из своей зоны в меньшинстве.

32' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за задержку клюшкой соперника удален Данил Аймурзин.

31' Позиционная атака «Северстали», но в обороне питерцы внимательно действуют.

30' Отвечают соперники атакой на атаку, смело действуют оба коллектива в средней зоне.

29' Закрепился СКА в зоне атаки, бросок Гримальди пришелся выше ворот «Северстали».

28' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Северстали» приступили к позиционной атаке.

27' Завязалась борьба за инициативу, в последние минуты угрозы воротам стали возникать реже.

26' В высоком темпе развивается игра.

25' Плотников в быстрой атаке СКА угрожал воротам «Северстали» броском с близкого расстояния, тащит хозяев вратарь Константин Шостак.

24' Контр-атака СКА 3 в 1, но передачу Короткого перехватил защитник «Северстали» Камалов.

24' Позиционная атака «Северстали».

23' Окунев бросал с близкого расстояния по воротам СКА, внимателен на последнем рубеже вратарь гостей Плешков.

22' Активно начинает период «Северсталь», вынуждая обороняться СКА.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось питерским армейцам реализовать одну из своих атак.

19' Бросок с близкого расстояния по воротам СКА наносил Думбадзе, лёжа на льду вратарь гостей Плешков щитком шайбу отразил.

18' Бросок Зеленова с близкого расстояния по воротам «Северстали», плечом отразил шайбу вратарь хозяев Шостак.

17' Откатились игроки СКА в свою зону.

16' Позиционная атака «Северстали», внимательно обороняется СКА.

15' Поляков вывел Хайруллина на хорошую позицию для броска по воротам «Северстали», но промахнулся нападающий питерцев.

15' Бросок Калдиса из круга вбрасывания в створ ворот СКА, отразил щитками шайбу вратарь гостей Плешков.

14' Чуть снизился темп игры, много пауз в ней стало.

13' Позиционная атака СКА, но до броска по воротам «Северстали» дело не дошло.

12' СКА продолжает атаковать на эмоциях после заброшенной шайбы.

11' Гоол! 0:1. Сергей Сапего мощно зарядил от синей линии «Северстали», нападающий питерцев Зыков перекрывал обзор вратарю хозяев Шостаку, шайба беспрепятственно залетела в сетку.

10' Технично стараются играть обе команды.

09' Наброс Сапего от синей линии зоны атаки СКА до ворот «Северстали» не долетел, поймали шайбу на себя защитники хозяев.

08' Пытались затолкать шайбу с пятака у ворот «Северстали» хоккеисты СКА, выстояли череповчане.

07' Позиционная атака «Северстали», высоко встречают питерцы атаку хозяев.

06' Бросок Никиты Недопёкина с центра зоны атаки СКА, справился с угрозой вратарь хозяев Шостак.

06' Удалили Рокко Гримальди у СКА, но после видео просмотра удаление отменили.

05' Танков переадресовал шайбу Подшивалову около ворот СКА, но с броском последнего справился вратарь гостей Плешков.

05' В высоком темпе начинается игра.

04' Сильный бросок Матвея Короткого с центра зоны «Северстали», выкатившись из ворот Шостак на себя шайбу поймал.

03' Атака СКА прервалась из-за попадания Недопёкина в положение «вне игры».

02' Бросок Лайпсика в створ ворот «Северстали», не зафиксировал шайбу вратарь Константин Шостак, но подстраховали его защитники.

02' Активно начинает «Северсталь».

01' Быстрая атака прошла у «Северстали», бросок Квочко с близкого расстояния с затруднением от защитников СКА получился не сильным, справился с угрозой вратарь Артемий Плешков.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

18:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце, вмещающем 6064 зрителя.

18:40 Главными судьями матча будут Алексей Белов из Ярославля и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали»

«Северсталь»: Шостак, Скотников; Грудинин, Буренов, Калдис, Ващенко, Камалов, Грегуар, Жуков; Иванцов, Цицюра, Скоренов, Абросимов, Рейнгардт, Танков, Квочко, Аймурзин, Подшивалов, Окунев, Думбадзе, Чефанов, Ильин.

Стартовый состав СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Савиков, Зеленов, Галенюк; Бландизи, Плотников, Гримальди, Гурзанов, Поляков, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Лайпсик, Голдобин, Зыков.

«Северсталь»

После 53 матчей «Северсталь» находится на 2-м месте Западной конференции с 70 очками в активе и на 3 балла отстает от 1-го «Локомотива». В заключительных матчах январского цикла «Северсталь» забрала победные результаты на аренах «Торпедо» (3:2, от) и московского «Динамо» (3:2). Тем временем февральскую серию команда Андрея Козырева начала с домашней встречи со «Спартаком», которому сгорела без шансов (1:5).

«Северсталь» проводит исключительную регулярку, демонстрируя игру высшего содержания, которая на дистанции позволяет бороться за лидерство на Западе. На текущий момент команда Андрея Козырева обладает второй в конференции результативностью, тогда как на девять последних домашних матчей череповчан пришлись шесть побед. Не помогут команде в отчетной встрече Данил Веряев и Артем Жуков.

СКА

СКА провел 51 встречу, набрав 56 очков. В таблице Западной конференции петербуржцы занимают 8-ю позицию, на 9 баллов опережая «Шанхайских Драконов». На стартовом отрезке текущей гостевой серии СКА потерпел крупное поражение в принципиально важном матче против «Спартака» (0:4). Еще одну неудачу команда Игоря Ларионова допустила в дерби на площадке ЦСКА (2:3, бул.). Новую игровую неделю петербуржцы начали с долгожданной победы на льду «Динамо» Минск (4:3, бул.).

Едва ли СКА сумеет убедить в своей конкурентоспособности по ходу сезона, который сопровождается длительными сериями провалов на фоне невозможности подняться выше 8-й строчки Запада. До недавнего выезда в Беларусь коллектив Игоря Ларионова потерпел семь поражений подряд. В рамках этого же цикла петербуржцы забивали один гол и меньше в пяти встречах. Не помогут команде в отчетной встрече Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 1 матч в рамках регулярного сезона КХЛ. В Череповце 26-го ноября победил СКА со счетом 4:6.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 55 матчей. В 35 играх победил СКА в основное время, в 7 «Северсталь». В овертаймах победа чаще оказывалась за питерцами: 5 побед СКА и 1 у «Северстали» В серии буллитов у СКА 5 побед, у «Северстали» 2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02