прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 4 февраля. Начало встречи — в 15:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: «Сибирь» провела 54 встречи, набрав за этот период 51 балл. В таблице Востока северяне занимают 8-е место, на 6 пунктов опережая 9-й «Амур».

Последние матчи: После гостевой победы над «Торпедо» в начале прошлой недели (2:4) «Сибирь» десантировалась на домашний лед.

В родных стенах коллектив Ярослава Люзенкова переехал «Динамо» Минск, допустил поражение от «Трактора» и вырвал волевую победу у «Ак Барса» (3:2, бул.).

Не сыграют: Михаил Абрамов, Даниил Валитов, Валентин Пьянов, Илья Федотов.

Состояние команды: Во многом благодаря спаду «Амура» и «Барыса» новосибирцам удалось законсервироваться в кубковой восьмерке со сравнительно хорошим гандикапом.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На последние шесть матчей команды Ярослава Люзенкова приходится пять побед. В четырех встречах в рамках данной серии «Сибирь» разобралась с соперниками, входящими в трио лидеров двух конференций.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В таблице Востока «Нефтехимик» откатился на 6-ю позицию. С 58 очками после 53 матчей, нижнекамцы отстали от 6-го «Салавата» на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Двумя неделями ранее «Нефтехимик» на домашней арене взял верх над «Динамо» Москва (2:1, бул.) и «Барысом» (3:2).

На прошлой неделе команда Игоря Гришина провалила дерби Татарстана на территории «Ак Барса» (1:6). В последнем же матче нижнекамцы проиграли «Салавату Юлаеву» (1:2).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Два тяжелых выезда за несколько дней моментально отразились на положении «Нижнекамска», который выпал за пределы верхней пятерки.

При этом накануне команда Игоря Гришина выдала серию из семи побед кряду, что по ее меркам является одним из лучших результатов сезона. По своему характеру «Нефтехимик» остается твердым «середняком», который без вопросов должен обеспечить путевку в кубковый раунд.

Статистика для ставок

«Сибирь» не пропускала больше 2 голов в 6 матчах из 7 последних

В 5 последних личных встречах команды не забивали больше 4.5 голов

«Сибирь» одержала 10 побед в 11 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.28, победа «Нефтехимика» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: В Новосибирске состоится матч между двумя дерзкими командами, которые умеют играть цепко и качественно с точки зрения системы. Тем не менее «Нефтехимик» на дистанции видится более устойчивым и тактически готовым к такого рода борьбе.

2.01 «Нефтехимик» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Сибирь — Нефтехимик принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Нефтехимик» победит в матче за 2.01.

Прогноз: Оба соперника способны грамотно обороняться и действовать компактно на протяжении всего игрового отрезка, поэтому во встрече на льду «Сибири» порог результативности окажется довольно низким.

2.06 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Сибирь — Нефтехимик позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.