прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Гранд Казино Арена» 3 февраля, начало — в 03:30 (мск).

«Миннесота»

Турнирное положение: В Западной конференции «Миннесота» занимает 2 место, в 56 матчах клуб набрал 74 очка.

Последние матчи: «Миннесота» на выезде одержала победу над «Эдмонтом» (7:3). В составе победителей по шайбе забросили Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Брок Фабер и Тайлер Питлик.

Не сыграют: «Миннесота» не сможет рассчитывать на травмированных Йонаса Бродина и Зака Богосяна.

Состояние команды: «Миннесота» одержала победу в трёх матчах подряд, переиграв также «Калгари» (4:1) и «Чикаго» (3:3, 1:0 — после буллитов).

«Монреаль»

Турнирное пололжение: В Восточной конференции «Монреаль» занимает 4 место, в 55 матчах канадцы набрали 69 очков, одержав 31 победу и потерпев 24 поражения.

Последние матчи: Хоккеисты Мартена Сан-Луи добились гостевой победы в матче против «Баффало» (4:2). В составе канадского коллектива голами отметились Оливер Капанен, Юрай Слафковски, дубль на свой счет записал Коул Кофилд.

Не сыграют: «Монреалю» в предстоящей встрече не помогут Патрик Лайне, Алекс Ньюхук, Александр Тексье.

Состояние команды: «Монреаль» одержал победу в трёх матчах подряд, переиграв также «Колорадо» (7:3) и «Вегас» (3:2 — после овертайма).

Статистика для ставок

«Миннесота» занимает 2 место в Западной конференции

«Монреаль» занимает 4 место в Восточной конференции

«Монреаль» в этом сезоне обыграл «Миннесоту» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.30, а победа «Монреаля» — в 2.85.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.

Прогноз: В этом сезоне регулярного чемпионата «Монреаль» переиграл «Миннесоту» со счетом 4:3. Не исключаем, что обе команды снова сыграют результативно, а гости забросят как минимум три шайбы.

2.15 Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Миннесота» — «Монреаль» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 3 с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, в прошлой очной встрече хоккеисты «Миннесоты» и «Монреаля» забросили друг другу 7 шайб.

2.20 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Миннесота» — «Монреаль» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.20.