прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.36

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 2 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» провел 51 встречу, набрав 56 очков. В таблице Восточной конференции команда из Уфы занимает 6-е место, на 1 зачетный балл отставая от 5-го «Нефтехимика».

Последние матчи: Предыдущий игровой отрезок «Салават Юлаев» провел в качестве команды-гостя. В этой роли уфимцы обыграли «Сочи» (2:1), «Динамо» Минск (2:1, от) и «Ак Барс» (4:3, от).

За принципиальной победой в «Зеленом дерби» последовало возвращение на домашний лед, где команда Виктора Козлова разобралась с «Торпедо» (3:1).

Не сыграют: Алексей Василевский.

Состояние команды: «Салават Юлаев» проводит сильнейшие недели. Команда уверенно закрепилась в зоне плей-офф, параллельно претендуя на улучшение промежуточной позиции.

Расположившись вблизи основной пятерки, коллектив Виктора Козлова одержал четыре победы кряду. На отрезке в одиннадцать матчей «СЮ» зафиксировал девять положительных результатов.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: После 51 игры «Нефтехимик» находится на 5-м месте Восточной конференции с 57 очками в активе, на 5 турнирных пунктов отставая от квартета лидеров.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Нефтехимик» установил победный результат на льду «Динамо» Москва (2:1, бул.) и «Барыса» (3:2).

Последняя соревновательная семидневка нижнекамцев предполагала лишь выезд на площадку «Ак Барса». Так, в очередном гостевом дерби команда Игоря Гришина потерпела крупное поражение (1:6).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: По аналогии с «Салаватом», нижнекамский коллектив выдает сильный этап, который сопровождают хорошие результаты при единичных провалах.

До недавнего выезда на территорию «Ак Барса» команда Игоря Гришина одержала семь побед кряду, ни разу не пропустив на этом отрезке больше 2-х голов.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах

«Нефтехимик» не забивал больше 1 гола в 6 последних личных встречах

В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Нефтехимика» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Обе команды проводят лучшие серии с начала сезона и в целом выглядят равными в этой игре. Тем не менее шанс занять место в верхней пятерке слишком привлекателен и может послужить для «СЮ» дополнительным триггером в родных стенах.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.36.

Прогноз: На своей территории команда Виктора Козлова явно пожелает забрать инициативу и закончить встречу с уверенным результатом в основное время.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.24.