В понедельник, 2 февраля, уфимский «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16' Больше атакует «Нефтехимик», игроки «Салавата» действуют с оглядкой на оборону.

15' «Нефтехимик» вынудил хозяев пробросится, вбрасывание в зоне «Салавата» будет.

14' Расставились в зоне атаки хоккеисты «Нефтехимика» и тщательно готовят угрозу.

13' Белозеров с близкого расстояния от ворот «Салавата» наносил бросок, спас хозяев вратарь Семён Вязовой.

12' На встречных курсах развивается игра.

11' Булат Шафигуллин нанес бросок из под защитника «Салавата», грамотно выбравший позицию в воротах Вязовой шайбу на себя поймал.

10' Бросок Зоркина с края зоны атаки «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Долганов.

09' Бросок Газимова с центра зоны «Нефтехимика», вратарь гостей Долганов блином отразил шайбу.

08' Затяжная позиционная атака «Нефтехимика», внимательно в обороне действуют уфимцы.

07' Бросок Жафярова в сторону ворот «Салавата» заблокировал защитник хозяев Цулыгин.

06' Заседа угрожал воротам «Салавата» броском с близкого расстояния, выручил хозяев вратарь Семён Вязовой.

05' Встрепенулся «Нефтехимик» после пропущенной шайбы и преступил к позиционной атаке.

04' Гооол! 1:0. Никита Зоркин после классной поперечной передачи от Евгения Кузнецова, прошил вратаря «Нефтехимика» Долганова.

04' Позиционная атака «Салавата», пока дело до угроз не дошло.

03' В полном составе играет «Салават Юлаев».

02' Получилось у «Салавата» в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

01' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Шелдон Ремпал.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Оскирко Юрий из Ярославля и Алексей Светлов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата» В контакте ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Комаров, Панин, Стюарт, Кулик, Зоркин, Цулыгин, Газимов; Горшков, Родуолд, Ремпал, Броссо, Алалыкин, Хохряков, Ефремов, Кузнецов Максим, Сучков, Бутузов, Фаизов, Кузнецов Евгений, Жаровский.

Стартовый состав «Нефтехимика» Телеграм ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик»: Озолин, Долганов; Крощинский, Хлыстов, Хафизуллин, Профака, Сериков, Хайруллин, Пастухов; Криволапов, Дергачёв, Селезнёв, Квартальнов, Точилкин, Митякин, Хоружев, Артамонов, Белозеров, Николишин, Заседа, Жафяров, Шафигуллин.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» провел 51 встречу, набрав 56 очков. В таблице Восточной конференции команда из Уфы занимает 6-е место, на 1 зачетный балл отставая от 5-го «Нефтехимика». Предыдущий игровой отрезок «Салават Юлаев» провел в качестве команды-гостя. В этой роли уфимцы обыграли «Сочи» (2:1), «Динамо» Минск (2:1, от) и «Ак Барс» (4:3, от). За принципиальной победой в «Зеленом дерби» последовало возвращение на домашний лед, где команда Виктора Козлова разобралась с «Торпедо» (3:1).

«Салават Юлаев» проводит сильнейшие недели. Команда уверенно закрепилась в зоне плей-офф, параллельно претендуя на улучшение промежуточной позиции. Расположившись вблизи основной пятерки, коллектив Виктора Козлова одержал четыре победы кряду. На отрезке в одиннадцать матчей «СЮ» зафиксировал девять положительных результатов. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Алексей Василевский.

«Нефтехимик»

После 51 игры «Нефтехимик» находится на 5-м месте Восточной конференции с 57 очками в активе, на 5 турнирных пунктов отставая от квартета лидеров. В ходе предыдущей игровой недели «Нефтехимик» установил победный результат на льду «Динамо» Москва (2:1, бул.) и «Барыса» (3:2). Последняя соревновательная семидневка нижнекамцев предполагала лишь выезд на площадку «Ак Барса». Так, в очередном гостевом дерби команда Игоря Гришина потерпела крупное поражение (1:6).

По аналогии с «Салаватом», нижнекамский коллектив выдает сильный этап, который сопровождают хорошие результаты при единичных провалах. До недавнего выезда на территорию «Ак Барса» команда Игоря Гришина одержала семь побед кряду, ни разу не пропустив на этом отрезке больше 2-х голов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 4 матча в рамках регулярного сезона КХЛ. В 3 играх победил «Салават» (1:2, 1:3 и 2:1), в 1 «Нефтехимик» (1:0).

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 49 матчей. В 30 играх победил «Салават» в основное время, в 10 «Нефтехимик». В овертаймах победа чаще оказывалась за нижнекамцами: 3 победы «Нефтехимика» и 2 у «Салавата». В серии буллитов у «Нефтехимика» 3 победы, у «Салавата» 1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36