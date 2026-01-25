прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.02

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 26 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Чикаго»

Турнирное положение: В 51 игре «Чикаго» заработал 50 очков, с которыми ныне занимает 12-е место в Западной конференции, на 5 пунктов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Чикаго» при домашних трибунах нанес поражение «Виннипегу» (2:0).

Внезапным успехом для «Блэкхокс» обернулся недавний выезд на территорию «Каролины» (4:3, бул.). Тем временем 1 зачетный балл команда Джеффа Блашилла заработала во встрече с «Тампой» (1:2, бул.).

Не сыграют: Райан Эллис, Теуво Терявяйнен, Ши Вебер.

Состояние команды: После серии провальных отрезков «Чикаго» старается прибавить в качестве игры, чтобы навязать конкуренцию в борьбе за плей-офф.

В первой половине января «Блэкхокс» добились пяти побед в шести матчах, тогда как на шесть недавних встреч пришлись только два победных результата.

«Флорида»

Турнирное положение: На момент написания «Флорида» провела 49 матчей и заработала 55 очков. В таблице Востока «Пантерз» занимают 13-ю строчку, на 4 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Флорида» провела яркий выезд на льду «Вашингтона» (5:2).

После разгрома столичной команды «Пантерз» провалили домашний матч против «Сан-Хосе» (1:4). Накануне коллектив Пола Мориса взял верх над «Виннипегом» (2:1, бул.).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Сет Джонс, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Брэд Маршан.

Состояние команды: «Флорида» старается сохранить рабочий разрыв между основной восьмеркой, однако в условиях низкой кадровой вариативности команда проседает в темпе и свежести.

За рамками игры на льду «Миннесоты» в ночь на 25 января, команда Пола Мориса понесла потери в шести встречах из недавних одиннадцати, тогда как в четырех последних матчах «Пантерз» только раз забросили больше одной шайбы.

Статистика для ставок

«Чикаго» потерпел 5 поражений в 6 последних матчах дома

«Чикаго» пропускал 4 шайбы и более в 3 домашних встречах из 6 последних

«Флорида» победила в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Чикаго» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.22, победа «Флориды» — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: «Флорида» по-прежнему нестабильна на длительных отрезках, но соперников уровня «Чикаго» последний обладатель Кубка Стэнли превосходит по многим параметрам даже в условиях кадровых проблем. В «Юнайтед Центре» «пантеры» будут иметь все, что необходимо ради победного результата.

Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.02.

Прогноз: В условиях просадок, допускаемых «Чикаго» в обороне, «Флорида» способна выйти на высокий процент реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.87.